Für den VfL Günzburg geht's jetzt auch um die treuen Fans

Am Rande des Abstiegs appelliert Coach Hofmeister an die Drittliga-Handballer des VfL Günzburg, ihre Vorbildfunktion anzunehmen und auch auswärts Vollgas zu geben.

Für die Handballer des VfL Günzburg entfällt 2022 der traditionelle Maiausflug. Statt mit dem Leiterwagen auf Wanderschaft, führt die Reise des Drittligisten im imposanten VfL-Bus ins Hessische nach Groß-Bieberau. Dort wartet am Sonntag, 1. Mai, ab 17 Uhr die örtliche SG auf die Weinroten. Für die heißt es nun praktisch schon: Siegen oder Absteigen. Um die ungeliebte Variante zu vermeiden, muss endlich auch auswärts eine Leistung her, die Drittliga-Ansprüchen genügt.

Abstiegskampf statt Aufstiegsrennen

Stolz ist man am Rande des Odenwaldes, im Landkreis Darmstadt-Dieburg, auf seine Handballer. Sie sind seit Jahrzehnten das sportliche Aushängeschild der Region. Auch für diese Saison war vom umsichtigen Management ein bärenstarker Kader zusammengeholt worden. In der Hinrunde klopfte man standesgemäß laut ans Tor zur Aufstiegsrunde. Dann ging plötzlich alles schief. Corona-Wirren und Dauerverletzungen von Leistungsträgern brachten die Erfolgsverwöhnten aus der Spur. Starke Spieler wurden nachverpflichtet. Der langjährige Trainer Thorsten Schmid musste gehen, für ihn übernahm ein Kenner der dortigen Handballszene, Ralf Ludwig, das Zepter. Doch auf den Absturz in die Klassenverbleibsrunde waren die Spieler offenbar trotzdem nicht vorbereitet. Es folgten vier Niederlagen in Folge, jedes Mal war man als haushoher Favorit ins Spiel gegangen.

Ein Wunder müsste her

Nun stehen 4:8 Punkte auf dem Konto. Vier Spiele stehen noch aus. Nur der Erste und Zweite verbleiben in der Liga – und der TSV Neuhausen mit 11:1 sowie der SV Zweibrücken mit 8:4 Punkten sind eigentlich nicht mehr einzuholen. Da müsste schon ein Wunder geschehen.

Die Schwaben können ihre Möglichkeiten nicht mit denen der Hessen vergleichen, gemeinsam ist ihnen aber die sportliche Ausgangslage. 4:8 Punkte stehen auch für Günzburg auf dem Papier. Und auswärts klappte schon lange nichts mehr. Nach einer erneut schwachen Leistung bei Schlusslicht HSC Coburg II musste das Team von Chefcoach Stephan Hofmeister zuletzt den vorentscheidenden Schubs nach unten hinnehmen.

"Kein Verständnis": Hofmeister kritisiert sein Team

Bei den Weinroten war die Trainingssituation in dieser Woche wegen diverser Erkältungskrankheiten (immerhin keine Corona-Infektionen) unübersichtlich. Trotzdem ist die Mannschaft gefordert. Seit dem Trainerwechsel zu Hofmeister gelang noch kein einziger Auswärtserfolg, im Gegenteil: Etliche Auftritte in der Ferne waren desolat. „Dafür darf kein Verständnis entwickelt werden“, sagt der Coach und führt weiter aus: „Die Männermannschaft des VfL Günzburg hat Vorbildfunktion für viele Kinder- und Jugendhandballer in der schwäbischen Handball-Hochburg. Jedes Spiel ist Werbung in eigener Sache – oder eben keine Werbung.“

Lesen Sie dazu auch

Fans des VfL Günzburg können im Mannschaftsbus mitfahren. Abfahrt ist am Sonntag um 11.15 Uhr vor der Sporthalle an der Rebaystraße. Anmeldungen nimmt Dieter Pohl per E-Mail (pohl.dieter@gmx.de) entgegen. (AZ)