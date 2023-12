Für den VfL Günzburg ist dieses Unentschieden wie ein Sieg

Günzburg erreicht in Lohr ein 31:31. David Pfetsch trifft neunmal, Alexander Jahn verwertet fünf Siebenmeter – das wichtigste Tor aber macht ein anderer.

Der Bayernliga-Spielplan will es in der aktuellen Saison so, dass sich die Günzburger Handballer in der Vorweihnachtszeit nicht mehr von ihren eigenen Fans verabschieden und ihnen für die im Jahr 2023 gewährte Unterstützung danken können. Ein Weihnachtsgeschenk dürfen die Jungs von Trainer Stephan Hofmeister ihrem Anhang trotzdem machen. Von der Partie beim TSV Lohr brachten sie einen Punkt mit – und waren sich schon während der langen Busheimfahrt, über ihrem Glühwein grübelnd, einig, dass der Becher halb voll ist und nicht halb leer.

Das Spiel war schwierig

31:31 lautete der Endstand im Lohrer Hexenkessel. Das Spiel war schwierig. Stephan Jahn fehlte immer noch wegen seiner Bauchmuskelzerrung. Und die Lohrer nahmen Kilian Weigl von Anfang an an die kurze Leine. Das traf die Weinroten freilich nicht allzu hart, denn eine Bayernliga-Mannschaft trifft ein derartiges Taktik-Manöver natürlich nicht unvorbereitet. Zwar erzielte der A-Jugendliche diesmal nur zwei Tore, allerdings waren die Angriffsräume für die anderen Günzburger deutlich größer als normalerweise, wovon besonders die Außen David Pfetsch (neun Tore bei zehn Versuchen) und Noah Heisch (zwei) profitierten.

Den etwas besseren Start erwischten die Gäste. David Pfetsch begann seine Torejagd gleich mit dem ersten Treffer des Spiels. Die Günzburger Abwehr schmeckte den Franken nicht so recht. Kilian Weigl zeigte vorne in der Mitte erstmals über fast das ganze Spiel sein Abwehrtalent, während Daniel Jäger hinter ihm die Defensive organisierte und Fehler seiner Nebenleute fleißig ausbügelte.

In der 14. Minute stand auf dem Spielbericht ein 5:9. Die Gastgeber nahmen eine Auszeit. Das Spiel wurde ausgeglichener. Hofmeister gab seinen Spielern zusätzliche Handlungsoptionen gegen die Manndeckung, nicht alle waren gut umzusetzen.

Schwächephase

Bis zum 11:14 (24.) schien der VfL dennoch alles gut im Griff zu haben. Danach folgte eine Schwächephase, kein Tor sollte mehr gelingen und so ging es unentschieden 14:14 in die Kabine. Die Pause mit taktischer Besprechungsmöglichkeit kam den Weinroten gerade recht.

Zurück auf dem Feld, waren wieder die Schwaben am Zug. Noah Heisch traf zum 20:22 (41.) und David Pfetsch zum 24:26 (47.).

Angetrieben von zahlreichen Zuschauern raffte sich der gastgebende TSV nun zu seiner stärksten Phase auf. Spielmacher Maximilian Schmitt sowie Kreisläufer Bernado Gomez de Almeida erzielten je zwei Tore, ohne dass Günzburg etwas dagegensetzte. Die Halle tobte, denn nun leuchtete ein 28:26 von der Anzeigentafel (53.). Sollten nun der Heimvorteil und die innere Begeisterung der Heimmannschaft den Ausschlag geben? Heute wissen wir: Nein!

Die Weinroten mobilisierten die letzten Reserven. Michael Jahn stellte den Anschlusstreffer her. Alexander Jahn verwandelte, obwohl er seinen allerersten Siebenmeter nicht ins Eckige platziert hatte, seine Strafwürfe vier und fünf nervenstark. Aus einem aufopferungsvoll kämpfenden Team ragte Daniel Jäger heraus. Mehrere Bälle fing er heraus, einmal lief er gar erste Welle und traf.

Sieben Günzburger Fans in der Halle

Beim Stand von 30:30 – es waren noch 70 Sekunden zu spielen – verurteilten die jederzeit entscheidungsfreudigen Unparteiischen Alexander Jahn zu einer Zeitstrafe. Die sieben mitgereisten Zuschauer, die gegen die fränkische Übermacht alles gaben, sahen weinrote Felle auf dem Main davonschwimmen. Routinier Maximilian Schmitt nutzte die Überzahl. Im Gegenzug sorgte der Sportreferent der Stadt Günzburg und Rechtsanwalt Michael Jahn mit seinem wichtigsten Treffer nicht nur für das 31:31, sondern auch für Gerechtigkeit. (AZ)

VfL Günzburg: Lohner, Bieber, Langhans; Pfetsch (9), Meye, M. Jahn (5), Telalovic, A. Jahn (5/5), Jensen (2), Heisch (2), Dragicevic, Schmidt, Jäger (6), Scholz, Weigl (2)