Für den VfL Günzburg geht's im Derby nicht nur ums Prestige

Wie sich der VfL Günzburg für das Drittliga-Derby beim TSV Blaustein motiviert. Vonseiten der Verletzten gibt es im Augenblick nur ansatzweise positive Neuigkeiten.

Für die Handballer des VfL Günzburg ist es das letzte Derby in dieser Spielrunde 2021/22. Das Duell beim TSV Blaustein soll freilich mitnichten das letzte Drittliga-Derby überhaupt werden. VfL-Abteilungsleiter Torsten Zofka sagte dieser Tage: „Dritte Liga spielen ist schon toll und zu schade für einen kurzen Ausflug unter Corona-Bedingungen.“ Weil das alle Weinroten und natürlich ihre vielen Fans genauso sehen, ist Drinbleiben das Ziel. Und fernab aller Rechenspiele, wer letztlich mit wem in die Abstiegsrunde geht, steht außer Frage, dass Sportler Siege benötigen, um ihr Selbstvertrauen zu stärken. Zwei Punkte sind also fast Pflicht in dieser Partie, die am 19. Februar um 20 Uhr in der Lixhalle in Blaustein angepfiffen wird.

Nichtabstiegskampf pur

In Nachbarschaftsduellen geht es immer auch um das Prestige, auch um die Deutungshoheit an den heimischen Handball-Stammtischen, Hinzu kommt eine wenig erfreuliche Tabellennachbarschaft: Die Württemberger sind Zwölfte, die Bayern Zehnte – das ist Nichtabstiegskampf pur. Da beide Teams zudem nicht ausschließen können, gemeinsam in eine Playdown-Gruppe zu geraten, wiegen Minuspunkte aus diesem Duell besonders schwer, weil sie in die Entscheidung mitgeschleppt werden. Hinzu kommt ausgeprägte Siegessehnsucht für die eigenen Farben. Viele Erfolgserlebnisse gab es bislang weder für die einen noch die anderen Roten. Allzu gerne also würde man sich selbst und seinen Fans mit einem Sieg ein schönes Wochenende schenken. Nur einem kann das gelingen. Das schürt die Spannung.

Grandiose Stimmung in der Rebayhalle

Beim Hinspiel herrschte grandiose Stimmung in der ehemaligen Europapokalhalle in Günzburg. Sportlich war die Begegnung ein Wechselbad der Gefühle. Die Erinnerungen der Weinroten sind erfreulicher, gelang ihnen damals beim 27:26 doch der allererste Drittliga-Sieg. Fast wäre es nur ein Punktgewinn oder, besser, eine gefühlte Niederlage gewesen, denn der damals siebenmalige Blausteiner Torschütze Steffen Spiß hatte Sekundenumdrehungen vor dem Schluss schon den Ausgleich erzielt. Dann ertönte das Horn, die grüne Karte war von Neu-Trainer Markus Klemencic-Müller zuvor gelegt worden. Auszeit statt Torerfolg. Bitter unterlagen die Gäste, siegestrunken taumelten die VfL-Spieler.

In ihren jüngsten Begegnungen waren beide Teams wohl schon in vorfreudigen Derbygedanken. Das führt gegen starke Gegner zu heftigen Einschlägen, besonders ins eigene Tor. Der VfL musste gegen Konstanz eine 26:43-Heimniederlage und der TSV eine 26:42-Packung beim TV Willstatt quittieren. Es ist also auch Widergutmachung angesagt.

Ein Treffen alter Bekannter

Wie bei jedem Derby treffen auch gute alte Bekannte aufeinander. Jannik Staiger spielte beim VfL Günzburg zwei Jahre Jugend-Bundesliga. Patrick Bieber hütete schon das Tor in Blaustein. Die Handball-Familie Dück prägte lange die VfL-Jugendarbeit mit, jetzt tut sie das beim TSV. Sandro Jooß war Drittliga-Trainer an der Blau und auch Stephan Hofmeister hat eine sechsjährige TSV-Vergangenheit, zunächst als Jugendtrainer, ehe er mit seiner Jugendmannschaft den Übergang in den Aktivenbereich vorantrieb. Etliche dieser Jungs – mittlerweile gestandene Männer – spielen noch heute in Blaustein.

Unterdessen hat sich der Günzburger Kader stabilisiert. Es sind wenigstens keine Verletzten dazu gekommen. Der Angriff mit nur einem Linkshänder hat sich eingespielt, zudem findet Matevz Kunst allmählich zurück zur alten Form. Julian Rückdäschel und Sergi Ala Sanchez können wenigstens wieder dosiert in der Halle trainieren. Ihr Comeback steht demnächst bevor. Das sind alles gute Nachrichten für die lange Zielgerade der Saison.

Balazs Toth operiert

Bei Balazs Toth verlief die Kreuzband-Operation am 16. Februar unproblematisch. Yannick Meye leidet symptomfrei unter hartnäckigen positiven Corona-Tests. Das ist mittlerweile zum Hauptgrund für seine Absenz geworden, in seinem Fall tut es wenigstens der verletzten Schulter gut. Sogar beim Langzeit-Kniefall Pascal Buck steht der nächste Schritt demnächst an, die Operation.

So kommen Fans zum Spiel

Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse. Günzburger Fans können nach Anmeldung im Mannschaftsbus mitfahren. Abfahrt ist am Samstag um 17.45 Uhr vor der Rebayhalle. Anmeldungen bei Dieter Pohl (pohl.dieter@gmx.de). (AZ)