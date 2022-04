Für den VfL Günzburg reicht’s nicht hinten und nicht vorne

Handball-Drittligist VfL Günzburg pflegt seine Auswärtsschwäche und verliert auch beim Schlusslicht. Trainer Stephan Hofmeister analysiert die Ursachen.

Auswärts können die Günzburger Handballer einfach nicht mehr gewinnen (der bislang letzte Auswärtscoup liegt nun bald ein halbes Jahr zurück). Auch beim bislang in der Abstiegsrunde punktlosen HSC 2000 Coburg II unterlag der VfL 27:31 (16:18). Die Aussichten auf den Klassenerhalt sind damit einmal mehr ein paar Prozent geringer geworden. Für Wahrscheinlichkeitsrechner: Der SV 64 Zweibrücken ist aktuell Zweiter – dieser Platz berechtigt zum Klassenerhalt – mit 8:4 Punkten, der VfL Günzburg hat als Vierter 4:8 Punkte. Vier Spiele stehen noch aus. Möglich ist alles.

Hofmeister: Den Gegner nicht unterschätzt

Den Grund für die Niederlage der Seinen sieht Günzburgs Chefcoach Stephan Hofmeister nicht darin, dass man das Schlusslicht unterschätzt hätte. Die erwartet schwere Hypothek war vielmehr, dass mit Michael Jahn (Grippe) und Stephan Jahn (Schulterprobleme) zwei Spieler kurzfristig ausfielen, die das taktische System stark mittragen und aufgrund ihrer Körperlichkeit von Woche zu Woche sehr viel Energie für ihr Team verbrennen. Da das Problem erst einen Tag vor der Partie in aller Schärfe auftrat, mangelte es dem Spiel der Schwaben vielfach an der Feinjustierung. „Das macht sensible Sportler schnell unsicher“, urteilt Hofmeister im Rückblick.

Im Angriff läuft's - zunächst

Dabei lief es im Angriff in der ersten Hälfte noch wie am weinroten Schnürchen. Bis zum 4:5 durch Andre Alves, der mit zehn Treffern erneut bester Werfer seiner sieben werden sollte, legten die Günzburger immer ein Tor vor, während die Gastgeber ausglichen. Nico Jensen führte im Rückraum umsichtig Regie und Allrounder Manuel Riemschneider bestach mit Durchschlagskraft und Ideenreichtum. In der Defensive hingegen herrschte Systemverlust. Viel zu offen agierten die Schwaben in ungewohnter Abwehrbesetzung. Jeder sicherte sich durch zu weites Heraustreten gegen seine Gegenspieler unnötig ab, sodass das VfL-Prunkstück, die 5:1-Deckung, nie griff. Abpraller können so erheblich schlechter gesichert werden, der Gegner bekommt immer wieder Zeit für riskante Bodenpässe geschenkt und Räume fürs Hinterlaufen in die Nahwurfzone werden aufgemacht. All das nutzten die Coburger zu kleinen, sich aber summierenden Vorteilen.

Geschwächtes Tempospiel

In der zweiten Hälfte legten Jan Brüning-Wolter und Lukas Dude gleich noch zwei Tore drauf. 20:16 (33.) – welch Offensivgeist und was für ein offenes Scheunentor. Hofmeister musste handeln, stellte von einer ungewollt viel zu offensiven 5:1-Deckung auf eine defensive 6:0-Variante um. Die Angriffe der Franken dauerten nun deutlich länger. Die HSC-Akteure taten sich nun schwerer, einfache Tore zu erzielen. Bei Günzburg traten nun freilich andere Probleme auf. Die Personalumstellungen für die verbesserte Defensive schwächten das Tempospiel. Turbo Jakob Hermann fehlte als Vorgezogener und saß zunächst auf der Bank. Die neue Raumaufteilung beim Gegenstoßspiel überforderte die Weinroten und vorne gingen den Spielern die Körner aus. Nico Jensen und Manuel Riemschneider waren zu sehr auf sich allein gestellt. Die Energie der Jahn-Brüder fehlte nun arg.

Dennoch: Der VfL kam durch Andre Alves wieder auf 23:21 heran. In der Abwehr kämpften die Mannen um Daniel Jäger verbissen. Nun lag es einfach am Angriff. In den letzten knapp 20 Minuten der Partie gelangen den Gästen noch ganze sechs Treffer. „Das reicht einfach nicht, um ein Spiel gegen einen Gegner noch zu kippen, der alles gibt“, sagte Hofmeister.

Phänomenaler Support

Den Sieg der Zweitliga-Reserve erkannte der VfL-Coach als „verdient“ an. Der phänomenale Support durch die aus Schwaben angereisten Fans blieb letztlich unbelohnt. Hofmeister schloss seinen Dank an die Anfeuernden mit den Worten: „Deren Energie hätte die Mannschaft zusätzlich auf dem Feld gebraucht.“ (AZ)

VfL Günzburg Bieber, Rösch, Langhans; Kaulitz, Pfetsch (3), Kunst, S. Jahn, Hermann (1), Meye (1), Ruckdäschel, Jensen (4), A. Jahn, Alá I Sánchez (2), Jäger (1), Alves (10/1), Riemschneider (5)