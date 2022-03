Für die Günzburgerinnen gilt jetzt: Nicht in die Knie gehen

Was sich die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg für ihre Dienstfahrt nach Ebersberg vornehmen. Drei Spielerinnen werden fehlen.

Diese Prüfung wird extrem schwer für die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg: An diesem 12. März 2022 treten sie ab 15.30 Uhr zum Rückspiel beim TSV Ebersberg Forst United an. Mitte September 2021 war dieses Duell das allererste Saisonspiel in Bayerns höchster Frauen-Liga gewesen und eine überragend agierende Mannschaft aus dem Münchner Osten ließ den Günzburgerinnen bei deren 21:32-Niederlage keine Chance. Mit Tempohandball und großer Motivation fegten die Ebersbergerinnen damals durch die Rebayhalle. Es geht also mit großem Respekt auf die Dienstfahrt.

Bilanz 2022: Vier Siege und eine Niederlage

Im weinroten Lager gab es seit Jahresbeginn 2022 vier Erfolge (darunter drei deutliche Heimsiege), aber auch eine klare Niederlage bei HT München. Es ist allen im Team bewusst, dass eine mit den bisherigen Auftritten vergleichbare Leistung in Ebersberg bei weitem nicht für einen Punktgewinn ausreichen wird.

Auch mit der zuletzt im Heimspiel gegen München Laim offenbarten Fehlerquote wird man chancenlos sein. Das Team der Trainer Peter und Jürgen Kees will diesmal einen konzentrierten, kämpferischen Auftritt auf den Hallenboden legen. Immerhin: Der Druck ist beim Heim-Team.

Fingerbruch bei Helena Jooß

Die personelle Situation beim VfL ist nicht besser geworden. Sina Schütte und Daniela Stoll sind weiter krank, fehlten entsprechend im Training. Neuzugang Helena Jooß hat sich im jüngsten Spiel einen Finger gebrochen. Die Medizinstudentin hatte sich gerade erst von ihren schweren Schulterverletzungen erholt und kam langsam in Fahrt. Nun droht ein weiterer Rückschlag. Der genaue Behandlungsplan ist noch offen. Wer Jooß kennt, weiß aber, dass sie sich durch so eine „Kleinigkeit“ nicht aufhalten lässt. (AZ)

