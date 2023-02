Glücklos im Schwaben-Derby: Handballerinnen des VfL Günzburg verlieren

In Haunstetten wäre was drin gewesen für die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg. Das größte Problem ist erkannt. Aber kann es behoben werden?

Viel hatten sich die Günzburger Handballerinnen für ihr Gastspiel beim TSV Haunstetten II vorgenommen. Zwei Punkte hätten wie ein Befreiungsschlag gewirkt in dieser Bayernliga-Abstiegsrunde. Am Ende eines beherzten Auftrittes stand allerdings wieder eine Niederlage. 26:29 (12:14) hieß es beim Gang in die Kabinen.

"Da geht was"

Den besseren Start erwischte die gastgebende Drittliga-Reserve. 4:2 führten die Augsburgerinnen. Die Gäste rangen jedoch beherzt um ihre kleine Chance auf den Klassenerhalt, erspielten sich messbare Vorteile, kippten das Spiel und gingen ihrerseits 6:4 in Führung. „Da geht was“, dachten sich die Kees-Brüder Peter und Jürgen auf der Trainerbank der Gäste.

Viele frühe Zeitstrafen hemmten bald den Spielfluss im Angriff. Das Heil wurde in hohem Tempo gesucht. Leider aus Günzburger Sicht fehlt es hier an der Sicherheit der früheren Jahre und so kam der TSV wieder stark auf. Zur Pause lagen die Günzburgerinnen immerhin ergebnisoffen mit zwei Toren Differenz hinten.

Sina Bosch spielt groß auf

In der Halbzeitbesprechung war zu spüren, dass die Günzburgerinnen an diesem Tag wirklich alles in die Waagschale werfen wollten. Sina Bosch, die in der Vergangenheit auch schon das Haunstetter Trikot trug, erreichte auf Rechtsaußen eine Top-Quote. Nur der Rückstand wollte sich nicht so recht verkürzen lassen. Die VfL-Spielerinnen gaben wirklich alles und verkürzten bis zur 45. Minute auf ein Tor. Sollte das kleine Wunder beim Favoriten gelingen?

Chancen dazu wurden hart erarbeitet, doch eben nicht verwandelt. Ein Siebenmeter und ein Gegenstoß wurden in dieser Phase verworfen. Wieder lagen die Spielerinnen um Martina Jahn drei Tore zurück und der TSV befand sich im Auftrieb. Mit ihrer Routine brachten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung über die Zeit.

Klassenerhalt ist nach wie vor drin

Die sehr kämpferische Leistung macht aufseiten der Weinroten weiter Mut. Es waren auch genügend Möglichkeiten für ein anderes Ergebnis vorhanden. Wenn sich die Abschlussschwächen beheben lassen, ist der Klassenerhalt auf jeden Fall drin. (AZ)