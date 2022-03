Günzburgs Handball-Trainer Hofmeister: Klare Kante vor dem Kellerduell

Stephan Hofmeister, Trainer des Handball-Drittligisten VfL Günzburg, fordert einen Heimsieg gegen Plochingen. Auch der Drei-Jahres-Plan erfährt eine Renaissance.

Mittlerweile ist der VfL Günzburg in seiner Spielgruppe G der 3. Handball-Liga Träger der ungeliebten roten Laterne. Der bislang letzte Erfolg datiert vom 13. November 2021, es folgten neun Niederlagen, deren vier sind es inzwischen seit dem Trainerwechsel von Gábor Czakó zu Stephan Hofmeister. Und trotzdem haben die Weinroten das Ziel Klassenerhalt weiterhin dicht vor Augen. Ein Heimsieg gegen den TV Plochingen könnte die Ausgangslage für die bevorstehende Abstiegsrunde gleich wieder deutlich verbessern – ganz zu schweigen von den positiven Auswirkungen auf das Selbstvertrauen der Handballer. Anwurf in der Rebayhalle ist am 5. März 2022 um 20 Uhr.

Wenn nicht jetzt - wann dann?

Es ist ein klassisches Kellerduell. Plochingen zierte bis vor wenigen Tagen über weite Strecken der Spielzeit das Tabellenende. Und die Günzburger schafften im Hinspiel einen ihrer lediglich drei Saisonerfolge. Danach gelang ihnen nichts mehr. Man könnte auch formulieren: Wenn – bei aller Wertschätzung – in diesem Heimspiel nichts geht, wann dann? Kein Wunder, dass Hofmeister vor diesem Hintergrund eine strikt ergebnisorientierte Betrachtungsweise bevorzugt und sagt: „Der TV Plochingen ist die letzte Chance zur Wende.“

Möglich machten den letztlich ungefährdeten 31:27-Sieg an eben jenem Novemberabend Patrick Rösch, Andre Alves und Sergi Ala Sanchez als herausragende Einzelspieler sowie eine wirklich großartige Teamleistung der Weinroten. Aufopferungsvoll wurde damals gerannt, systematisch das Spiel der Württemberger zerstört.

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

Der TV Plochingen profitierte dann irgendwann vom Trainerwechsel auf Christian Hörner und begann wenig später, fleißig Punkte zu sammeln. Ein großer Pluspunkt ist die Kooperation mit dem ganz großen württembergischen Bruder Frisch-Auf Göppingen. Mit Maximilian Hejny, einem groß gewachsenen Linkshänder, Oskar Neudeck, einem weiteren Rückraumspieler und Axel Goller, einem schnellen Rechtsaußen sind drei Frisch-Auf-Kaderspieler mit einem Zweitspielrecht für den TV ausgestattet. Zuletzt gelang gegen den Nichtabstiegskonkurrenten TSG Söflingen ein 30:28-Heimsieg.

Wortwahl beim VfL Günzburg ändert sich

Unterdessen hat sich bei den Günzburgern die Wortwahl geändert. Man hat aufgehört, die zuletzt tatsächlich knappen Niederlagen schönzureden. Coach Hofmeister preschte als Klartext-Sprecher voran, indem er sagte: „Es hilft nicht, mal wieder alles gegeben zu haben. Es geht um Punkte, nicht um engagiertes Mithalten. Wer bis zum Schluss dran ist, muss besonders zu Hause auch den Deckel zumachen.“ Er forderte seine Spieler auf, mehr als bisher unter Stress kühlen Kopf zu wahren. „Es müssen genau die richtigen Entscheidungen getroffen werden“, sagte der Coach weiter und erinnerte an diverse Momente, in denen Günzburger Handballer Emotionen zugelassen und Möglichkeiten überstürzt vergeben haben.

Hofmeister will mit seinen Worten nicht falsch verstanden werden. Seine Rückkehr auf die Bank des Männerteams bedauert er nicht. Im Gegenteil betont er: „Das Training mit so einer begeisterten Mannschaft ist für jeden Trainer ein Traum.“ Doch der soll unbedingt in der Drittklassigkeit weiterleben. „Bayernliga kann für einen Verein mit dieser Tradition kein dauerhaftes Ziel sein“, unterstricht Hofmeister Kampfesmut. Und er setzt in Erinnerung an früher geäußerte Vorgaben hinzu: „Aktuell gibt es weder einen Drei-Jahres-Plan noch einen Plan für einen geordneten Abstieg in die vierte Liga.“

Stephan Hofmeister: "Am besten immer in der 3. Liga spielen"

Und falls es doch so kommen sollte? „Dann ist der sofortige Wiederaufstieg das Ziel.“ Es ist ein Satz, der Hofmeister rhetorisch umkehren lässt. Abschließend formuliert er nämlich folgende Perspektive: „In den nächsten drei Jahren muss der VfL Günzburg so oft wie möglich, am besten immer, in der 3. Liga spielen. Umwege über einen Abstieg sind zu vermeiden.“ (AZ)