Gute und schlechte Vorzeichen für die Handballerinnen des VfL Günzburg

Wie die Günzburger Handballerinnen das Bayernliga-Heimspiel gegen den ASV Dachau angehen und was ihren Coach optimistisch stimmt.

Von der Papierform sollte es eine klare Sache werden, wenn die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg an diesem 5. Februar vor eigener Kulisse zum Spiel gegen den ASV Dachau antreten. Die gastgebenden Kees-Schützlinge rangieren mit 8:6 Punkten vorläufig auf dem dritten Platz, während die Dachauerinnen mit 3:11 Punkten Tabellensiebte sind.

Es geht um den Klassenerhalt

Der dünne Kader der Gastgeberinnen und das Damokles-Schwert Corona-Infektion machen derzeit allerdings jede Begegnung zum Vabanquespiel. Und abschenken werden die Gäste um Trainer Sascha Holzer ganz sicher auch nichts. Für sie geht es um den Anschluss ans untere Mittelfeld, für den VfL um die Errungenschaft Aufstiegsrelegation und den damit sicheren vorzeitigen Nichtabstieg. Beides ist ein guter Grund für jede Menge Kampfeslust.

Im Hinspiel gewann die Günzburger Mannschaft um Tanja Stoll in größter Krise – damals standen die Zeichen auf Abstiegsrelegation – mit sage und schreibe 34:20. Vor allem das muss nun aus den Köpfen, im Rückspiel in der Rebayhalle geht es wieder bei 0:0 los.

Sieben Mal traf im Hinspiel bei den Gegnerinnen Teodora-Bianca Necula, eine ehemalige spanische U17-Nationalspielerin. Genauso wie Ivona Dodik, die für Kroatien Jugendländerspiele absolvierte, bringt sie also internationale Erfahrung mit nach Günzburg.

Martina Jahn glänzte im Hinspiel

Martina Jahn mit ihren abwechslungsreichen Siebenmetern wird sich gerne an die Begegnung in Dachau erinnern. Sie traf 14 Mal und stellte mit Annelie Galgenmüller, die damals erstmals wieder für den VfL Günzburg auflief, einen fantastischen Innenblock. Genau der könnte auch diesmal gegen die eher klein gewachsenen ASV-Spielerinnen der Erfolgsschlüssel sein.

VfL-Trainer Peter Kees ist trotz aller Beschwernisse optimistisch. Er zählte seine Spielerinnen im Training genau durch und kam auf mehr als zehn. Das ist in diesen verrückten Zeiten schon eine ganze Menge. Und auch die Länge der Bank könnte den Ausschlag geben, wenn es am Ende knapp werden sollte.

Anspiel in der Rebayhalle in Günzburg ist am Samstag, 5. Februar, um 17.30 Uhr.