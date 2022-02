Handballerinnen des VfL Günzburg halten Kurs Richtung Klassenerhalt

Die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg fertigen das Schlusslicht HSG Freising-Neufahrn 37:15 ab. Welche Spielerinnen die Basis für diesen Erfolg bilden.

Mit einem deutlichen 37:15 (17:4)-Heimsieg gegen die HSG Freising-Neufahrn haben sich die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg zwei weitere Punkte im Kampf um den so wichtigen vierten Platz in der Tabelle erspielt. Dieser Rang würde am Ende der Runde den Klassenerhalt bedeuten.

Martina Jahn erzielt das erste Tor

Den Torreigen eröffnete Martina Jahn mit einem Rückraumkracher. Die VfL-Mädels agierten mit einer aggressiven und stabilen Deckung und einer bestens aufgelegten Torfrau Selina Schlund. So kamen sie immer wieder zu schnellen Ballgewinnen, sodass nach zwölf Minuten ein schon sehr beruhigendes 7:0 auf der Anzeigentafel stand. Auch die Auszeit des gegnerischen Trainers konnte den VfL-Express nicht stoppen. Zum Seitenwechsel war das Spiel bereits entschieden. Viel Gesprächsbedarf gab es in der Pause für die VfL-Trainer Jürgen und Peter Kees also nicht.

Im zweiten Abschnitt hielt die Spielgemeinschaft aus Freising und Neufahrn weiter tapfer dagegen. Den letztlich klaren und verdienten Sieg der Günzburgerinnen konnten die Gäste freilich nicht verhindern.

Zwei Günzburgerinnen feiern ein Comeback

Besonders erfreulich aus Sicht der Weinroten war diesmal, dass sich Helena Jooß mit zwei schönen Schlagwürfen nach ihrer langen Schulterverletzung zurückmeldete und dass Talena Menke ein gelungenes Comeback am Kreis feierte.

„Durch“ sind die Günzburgerinnen in Sachen Tabellenposition freilich noch nicht. Das derzeit erreichte Polster an Pluspunkten könnte sich im Nachhinein als trügerisch erweisen, denn der VfL hat im Kampf um den Klassenerhalt bereits ein paar Spiele mehr ausgetragen als die Konkurrenz. Das nächste Spiel – am 6. März 2022 vor heimischer Kulisse gegen den SV München Laim – erhält von daher noch einmal große Bedeutung. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Schlund, Beck; Harder (6), D. Stoll (3), Menke (2), Leis, T. Stoll (3), Galgenmüller (3), Sperandio (2), Wimmer, Pfetsch, Jahn (7/2), Porkert (9), Jooß (2)