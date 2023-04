Handballerinnen des VfL Günzburg spüren viel Druck vor dem Bayernliga-Derby

Vier Punkte brauchen die Handballerinnen des VfL Günzburg noch, um den Bayernliga-Klassenerhalt zu sichern. Warum Frauen diesmal freien Eintritt haben.

Derbyzeit in der Handball-Bayernliga der Frauen – und weil das Heimspiel gegen den TSV Haunstetten so überaus wichtig ist für den VfL Günzburg, wollen die Verantwortlichen etwas für die Stimmung tun. Alle Frauen haben zu dieser Partie freien Eintritt. Anspiel in der Rebayhalle ist am Samstag, 29. April, um 17.30 Uhr.

Danke an die Mütter und die Ehrenamtlichen

Im Hintergrund der Ticketaktion steht schon der Muttertag am 14. Mai, mindestens gleichrangig ist aus Sicht des VfL aber, Danke zu sagen an alle ehrenamtlich tätigen Frauen in den Sportvereinen. Auf dem Spielfeld hoffen Alena Harder und ihre Handball-Freundinnen, dass die Derby-Atmosphäre mithilfe dieser Idee noch stärker angeheizt wird.

Denn die Günzburgerinnen brauchen noch Punkte – im Idealfall vier aus den noch anstehenden drei Begegnungen, dann kann nichts mehr passieren. Um den dritten Platz in der Bayernliga-Abstiegsrunde, der gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt ist, wetteifern die Frauen in den weinroten Trikots dank ihrer aktuell 9:9 Punkte ja mit dem HBC Nürnberg (9:11) und dem TSV Winkelhaid (8:12). Winkelhaid spielt nun beim Tabellenletzten TG Landshut und Nürnberg daheim gegen den Vorletzten HSG Pleichach. Verschiebungen in der Tabelle sind also nicht ausgeschlossen. Oder anders: Zwei Heimspiel-Punkte wären für die Schützlinge der Trainer-Brüder Peter und Jürgen Kees Gold wert.

Einfach wird das nicht

Einfach wird das aber nicht, denn Haunstetten II ist aktuell Zweiter und kann mit einem Sieg in der Rebayhalle in Sachen Klassenerhalt alles klar machen. Der gemeine Handballfan kann sich also gut vorstellen, dass es im Widerstreit der Interessen heiß hergehen wird auf dem Spielfeld.

Beim VfL Günzburg war man trotz der jüngsten Niederlage bei Primus SV München Laim mit seiner kleinen Handball-Welt im Reinen. Wer diesmal in den Spielbericht eingetragen werden kann, wird sich allerdings erst nach dem Abschlusstraining zeigen. Die zuletzt verletzt fehlende Martina Jahn will im Training ihre Belastungstauglichkeit testen. Ein großes Fragezeichen steht hinter Nina Porkert, die mit Rückenproblemen während des Spiels in München minutenlang am Spielfeldrand behandelt werden musste.

Der Trainer sagt: "Die Mannschaft freut sich"

Peter Kees versichert unterdessen, dass die Einstellung stimmt. „Die Mannschaft freut sich sehr auf das Spiel“, sagt er. (AZ)