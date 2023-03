Hat die Leidenszeit für den VfL Günzburg nun ein Ende?

Vor dem Spiel in Landshut ist noch nichts verloren für die Bayernliga-Handballer des VfL Günzburg. Ihr Trainer weiß, woran es hakt - und wer es besser macht.

Ein wegweisendes und schweres Auswärtsspiel läutet für die Handballer des VfL Günzburg die Rückrunde in der Bayernliga-Meisterserie ein. Schwer ist ein Spiel bei der TG Landshut immer und diesmal allein aufgrund der Tabellenlage: Vor dem Anwurf am Samstag, 25. März, um 20 Uhr stehen beide Teams in der Mitte der Play-off-Rangliste gleichauf bei 8:6 Punkten. Wegweisend wird die Sache vor allem, weil die Günzburger dreimal in Folge verloren haben und jeder weitere Punktverlust alle Drittliga-Träume wohl endgültig platzen ließe.

Nur drei Punkte Rückstand auf den Primus

VfL-Chefcoach Stephan Hofmeister sieht die Titelfrage losgelöst vom anstehenden Spiel noch offen. Ja, lediglich drei Zähler trennen die Seinen auf Tabellenplatz fünf von Primus HT München. Und ja, den direkten Vergleich können die Günzburger noch gegen jedes Team für sich entscheiden. Hofmeister schöpft daraus Hoffnung und sagt: „Da die Runde sehr ausgeglichen ist, dürfte die Aufstiegsentscheidung erst in ein paar Wochen fallen.“

Tatsache ist aber auch, dass die Weinroten mit 8:0 Punkten hervorragend gestartet waren, in den jüngsten drei Begegnungen ihr Leistungsvermögen aber nur phasenweise aufs Parkett brachten. Insbesondere die Heimniederlage gegen einen starken TSV Allach war ein schwerer Rückschlag. Spielkrisen schmeckten der Mannschaft überhaupt nicht. Hofmeister kritisiert: „Eine harte Bayernliga-Auseinandersetzung entscheidet sich nicht nach ganz persönlichen Idealvorstellungen, sondern in der jeweiligen Spielrealität und die kann zwischendurch ziemlich unangenehm sein.“

Hofmeister: HT München hat "eine ganz andere Qualität"

Als Gegenbeispiel nimmt er den Spitzenreiter der Aufstiegsrunde aus dem Hachinger Tal. Hofmeister: „Dessen Handballer verfügen hier über eine ganz andere Qualität. Es ist ihnen egal, ob sie mit sechs Toren führen oder mit sechs Toren hinten sind. Sie blicken nie zurück, sondern lösen immer die nächste Spielsituation bestmöglich. Deswegen sind sie nun auch Aufstiegsfavoriten.“

Auch ein Blick auf die Torschützenliste verrät Günzburger Probleme. Ganz vorne stehen der Coburger Julius Siegler (im Schnitt 7,9 Treffer pro Spiel) und der Regensburger Konstantin Singwald (7,3). Michael Jahn, der die vergangenen Jahre vor allem in der Abwehr im Mittelpunkt stand und bislang eine gute Runde spielt, ist mit durchschnittlich 5,0 Toren Sechster. Als zweitbester VfL-Handballer in dieser Statistik kommt Stephan Jahn mit 3,4 Toren erst auf Rang 29. Das könnte für einen ausgeglichenen Kader sprechen. Es zeugt aber auch von vielen Fehlwürfen. Hofmeister: „Insbesondere aus der Nahwurfzone von Kreis und Außen fallen aktuell zu wenig Buden.“ Eine Erklärung könnten hierfür die vielen Kranken, Verletzten und Rückkehrenden zum Jahreswechsel sein. Immer wieder musste sich neu eingespielt werden. Eine Dauerausrede kann das aber nicht sein, seit Wochen ist der Kader voll.

Lesen Sie dazu auch

Gegen Landshut machte Günzburg sein bestes Spiel

In der Bayernliga-Vorrunde lieferte der VfL zu Hause gegen die TG Landshut bei einem 37:27 sein bestes Spiel ab. Auswärts verlor die Mannschaft nach einer nickligen Begegnung 24:27. Bereits zur Halbzeit waren die Weinroten 10:16 hinten, eine echte Siegchance hatten sie nicht. Das Hinspiel der Aufstiegsrunde wurde nach einer fulminanten ersten Hälfte 27:24 gewonnen. Prunkstück bei den Niederbayern ist der spielstarke Rückraum. Zuletzt freilich hatte die TG arge Personalprobleme und unterlag trotz guter Leistung beim TSV Allach 30:34.

Wollen die Günzburger Handballer noch einmal oben angreifen, müssen sie in Landshut gewinnen. Druck ist also da. Wer damit nicht fertig wird, kann nicht um einen Aufstieg spielen. (AZ)

So geht’s zum Spiel

VfL-Fans können im Mannschaftsbus mitfahren. Anmeldungen bei Dieter Pohl (pohl.dieter@gmx.de). Die Hallen-Anschrift für Selbstfahrer: Sandnerstr. 7, 84034 Landshut.