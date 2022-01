Hiobsbotschaft für den VfL Günzburg

Warum Lena Götz ihre Handball-Laufbahn beenden muss. Die Nachricht platzt mitten in die Vorfreude auf das erste Bayernliga-Spiel 2022.

Der VfL Günzburg ist weiterhin zuversichtlich, dass die Handball-Saison 2021/22 voll umfänglich zu Ende gebracht wird. Zwar ist nun bereits die dritte Saison in Folge von Corona betroffen und die Verantwortlichen der Weinroten sind sich auch bewusst, dass es wohl weiterhin Spielabsagen geben wird. Aber sie sehen inzwischen jede einzelne Partie als Wert an sich – und freuen sich deshalb ganz besonders, dass ihr Frauen-Team an diesem 29. Januar in die Frühjahrsrunde der Bayernliga Süd starten kann. Und es geht gleich mit einem Kracher los: die Günzburgerinnen gastieren ab 18.15 Uhr beim SV München Laim.

Gute Erinnerungen an den SV München Laim

An diesen Kontrahenten haben die Weinroten gute Erinnerungen, gelang den Frauen doch der Bayernliga-Aufstieg nach unvergessenen Relegationsspielen gegen die damals favorisierten Münchnerinnen. Wer diese Begegnungen live miterlebte, rechnete fest damit, dass die SV-Spielerinnen schnell in die bayerische Eliteliga nachfolgen würden. Und so kam es dann auch.

Die Münchnerinnen hatten in dieser Spielzeit ein furchtbares Auftaktprogramm und verloren ihre ersten drei Begegnungen gegen jene Teams, die aktuell in der Liga ganz oben stehen. Mit einem 36:24 (20:13) gelang dann der ersehnte Befreiungsschlag gegen den ASV Dachau. Schon zur Halbzeit war die damalige Tempo-Hatz vorentschieden. Andrea Petsch lief Gegenstoß um Gegenstoß und erzielte am Ende 13 Treffer. Zweitbeste Torschützin war Katharina Klotz (7). Ihre Kreise gilt es einzuschränken. Trainiert werden die Laimer Handballerinnen von Christian Sorger, den die VfL-Fans als langjährigen Trainer der Unterhachinger Bayernliga-Männer kennen.

Lena Götz: Das Knie wird nicht besser

Die Kees-Schützlinge haben während der bayerischen Handball-Auszeit durchtrainiert und hofften so, die sehr gute Form ins neue Jahr hinüberzuretten. Allerdings müssen sie nun eine schlechte Nachricht verdauen: Lena Götz, Aufstiegsheldin und Tormaschine, stieg mittlerweile ganz aus. Das Knie wird einfach nicht besser. Ihre vielen Tore und ihre Persönlichkeit werden ganz sicher fehlen. Allerdings bewiesen die Damen um Martina Jahn schon die ganze Saison, dass es auch ohne die sprunggewaltige Linkshänderin geht, wenn es sein muss.

Es wird stressig für die Frauen

Nach den Plänen des Bayerischen Handball-Verbands (BHV) soll auf die aktuelle Bayernliga-Vorrunde ein Play-off beziehungsweise Play-down folgen. Da wird es richtig stressig für die Frauen. Um genügend Zeit zu haben, sollen nämlich Hin- und Rückspiele jeweils an einem Wochenende erfolgen. (AZ)

