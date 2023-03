Hofmeister macht den Handballern des VfL Günzburg jetzt ordentlich Druck

Der Trainer des Bayernligisten VfL Günzburg fordert von seinen Handballern eine klare Reaktion auf die jüngste Darbietung. Der Aufstieg ist nach wie vor drin.

Wenn die Bayernliga-Handballer des VfL Günzburg an diesem Samstag, 11. März, ab 19.30 Uhr zum Meisterrundenspiel in der Domstadt Regensburg antreten, erwartet Trainer Stephan Hofmeister von seiner Mannschaft „eine Reaktion auf die Allach-Leistung“. Die Heimniederlage vor einigen Tagen schmerzte in mehrfacher Hinsicht. Vor allem schmälerte sie die Aufstiegschancen der Weinroten. Die dürfen sich nun gar nichts mehr erlauben.

Könige der Handball-Lüfte

Die Adler, wie sich die dortigen Handballer nennen, sind in Regensburg die Könige der Handball-Lüfte und streben, wie es sich für einen majestätischen Vogel gehört, nach höheren Sphären.

In der Vorrunde der ausgeglichenen Gruppe Nord wurden die Schützlinge von Kai Uwe Pekrul mit 20:8 Punkten Erster, zwei Punkte vor dem TSV 2000 Rothenburg. In den Play-offs dann lief es – wie beim VfL Günzburg – bislang durchwachsen. 8:4 Punkte stehen wie bei den Schwaben auf dem Punktekonto. Damit sind beide Teams punktgleich mit der TG Landshut, einen Zähler hinter dem neuen Primus HT München.

In Ermangelung eines echten Spitzenteams können sich alle vier genannten Mannschaften, aber auch noch der TSV Allach mit fünf Minuspunkten, Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Formell kommt es also zu einem Spitzenspiel. Der Sieger bleibt an den Handballern aus dem Hachinger Tal dran, der Unterlegene muss dann in der Rückrunde kleinere Brötchen backen.

SG Regensburg hat einen starken Kader

Die Adler haben über die Jahre einen starken Kader zusammengestellt. Den Günzburger Handballfans dürfte vor allem Steffan Meyer in Erinnerung sein. Als Spielmacher, Topscorer und Tempobolzer führte er einst den TV Erlangen-Bruck in die Dritte Liga. Gleiches gelang Konstantin Singwald mit dem HSC Bad Neustadt. Im Aufstiegsjahr organisierte er für die Franken die Innenverteidigung und trat als torgefährlicher Rückraumhüne auf. In dieser Saison ist er vor allem für die einfachen Tore aus der Distanz zuständig. Wie der Coburger Julius Siegler erzielte er in der Vorrunde durchschnittlich 7,5 Treffer.

Zuletzt erhielten die Aufstiegshoffnungen der Oberpfälzer einen leisen Dämpfer, als sie bei der TG Landshut 25:29 unterlagen. Dabei hatten sie sich zwischenzeitlich bereits auf der Siegerstraße gewähnt.

Der VfL Günzburg hat auch eine Vorbildfunktion

Noch schlimmer erging es den Günzburgern. Sie stürzten nach zuvor guten Leistungen in den Play-offs zu Hause gegen den TSV Allach komplett mit 28:34 ab. So ein Sturzflug schadet den Aufstiegsambitionen. Mehr noch, wie der immer noch angefressene Chefcoach Hofmeister betont: „Es enttäuscht die Fans und den Günzburger Handball-Nachwuchs. Die erste Mannschaft hat eine Vorbildfunktion im Verein, der muss sie gerecht werden.“

Außer dem am Rücken verletzten Routinier Manuel Scholz gab es in diesen Tagen null Verletzungsprobleme bei den Weinroten. Das aber dürfe bei der Größe des Kaders nicht ins Gewicht fallen, sagt Hofmeister. „Einer wird immer einmal fehlen.“

Auswärts nun einen starken Gegner zu haben, kommt aus seiner Perspektive gerade recht. In Regensburg genügt ohnehin nur ein außergewöhnlich engagierter und konzentrierter Auftritt, um erfolgreich zu sein. „Und der ist nun aus vielerlei Hinsicht erforderlich“, gibt der Trainer seinen Jungs mit aufs Feld.

So kommen die Fans zum Spiel

Der VfL Günzburg bietet eine Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus an. Anmeldungen nimmt Dieter Pohl (pohl.dieter@gmx.de) entgegen. Für Selbstfahrer: Die SG Regensburg verlegte ihr Heimspiel kurzfristig in die Sporthalle Königswiese in der Klenzestraße 31.