Ist der VfL Günzburg jetzt zurück im Aufstiegsrennen?

Der verdiente 30:28-Erfolg in Landshut stärkt die Moral beim Handball-Bayernligisten VfL Günzburg. Ein Spieler feiert nach eineinhalb Jahren ein Comeback.

„Oh, Ihr Fröhlichen!“ – so schallte es aus den Reihen der Günzburger Handballer. Die hatten soeben das Spiel der Bayernliga-Meisterrunde bei der TG Landshut 30:28 (13:15) gewonnen. Ob das Ende der Misserfolgsserie gleichzeitig den Wiedereinstieg ins Titelrennen bedeutet, werden die Weinroten wohl erst im Nachhinein beurteilen können. Aber für die oft zitierte Moral im Team war dieser Auswärtssieg enorm wichtig, das signalisierte nicht zuletzt der Siegerchor.

Die Phase des Abtastens war in dieser hart umkämpften, aber jederzeit fair geführten Partie nach dem 4:4 durch David Pfetsch beendet. Er drückte dem Günzburger Tempospiel vornehmlich im ersten Durchgang den Stempel auf.

Patrick Rösch hält, was zu halten ist

Obwohl Günzburgs Torwart Patrick Rösch hielt, was zu halten war, erarbeiteten sich die Gastgeber kleine und manchmal auch größere Vorteile, die sie durch ihren besten Spieler Severin Henrich schnell in eine 8:5-Führung ummünzten. Den Schwaben blieb nur der Kampf. Spielmacher Nicolai Jensen schaffte den Anschluss. Die Niederbayern konterten zum 10:7. Jakob Hermann, der mit sechs Treffern erfolgreicher Günzburger Torjäger werden sollte, verkürzte im spannenden Hin und Her wieder auf ein Tor Differenz.

Erstmals seit eineinhalb Jahren kam Pascal Buck auf seiner Rückraum-rechts-Position zum Einsatz. Das sollte sich über die gesamte Spielzeit noch auszahlen, denn so war es möglich, Dauerkämpfer Stephan Jahn wertvolle energetische Pausen einzuräumen.

Der VfL Günzburg macht vieles besser als zuletzt

Und obwohl längst nicht alles Gold war, was zunächst ohnehin nur ein bisschen glänzte: Die Schützlinge von Sandro Jooß haderten nicht mit ihren Fehlern, betrieben diesmal keine unnütze Vergangenheitsbewältigung, sondern stellten sich stets der nächsten schwierigen Situation. Zum Seitenwechsel lagen die Günzburger mit lediglich zwei Toren hinten.

Nach dem Wiederanpfiff veränderten sich die Kräfteverhältnisse. Fünf Tore in Folge warfen die Gäste, führten 18:15 (38.). Michael Jahn gelangen trotz einer Bauchmuskelverletzung in diesem Spielabschnitt wichtige Rückraumtore.

Fortan liefen die Landshuter einem Rückstand hinterher. Wichtig in dieser Phase: Dreimal bestraften die Weinroten den siebten Feldspieler mit einem erfolgreichen Fernwurf ins leere Tor. Psychologisch hatte der VfL längst Oberwasser gewonnen.

Beim 26:21 durch Jakob Hermann (52.) und später beim 28:24 durch Yannick Meye (55.) schien die Siegerstraße erreicht. Aber die TG Landshut setzte alles auf eine Karte, agierte offensiver und nahm zwei Günzburger kurz an die Leine. Doch der VfL kannte die richtige Antwort. Alexander Jahn verwandelte in dieser Phase einen wichtigen Siebenmeter und ein bis zum Schluss vor Kraft strotzender Stephan Jahn netzte zweimal unnachahmlich ein. Besonders wichtig war sein Tor zum Endstand 19 Sekunden vor Schluss. E war noch einmal sehr eng geworden. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Schmidt, Pfetsch (5), Meye (2), M. Jahn (3), S. Jahn (5), Buck (1), Hermann (6), A. Jahn (1/1), Jensen (2), Heisch (3/2), Baur (1), Jäger (1)