Jetzt gilt’s für die Handballerinnen des VfL Günzburg

Im Heimspiel gegen den Bayernliga-Primus TSV Haunstetten II muss Zählbares her für die Handballerinnen des VfL Günzburg. Andernfalls könnte die Saison bitter enden.

Es ist „nur“ das letzte Spiel in der Vorrunde der Bayernliga Süd. Für die Handballerinnen des VfL Günzburg aber besitzt die Sache absoluten Finalcharakter. Und es lastet Druck auf den Schultern der Weinroten. Im Heimspiel gegen Primus TSV Haunstetten II muss nämlich auf jeden Fall Zählbares her. Und selbst das genügt nur vielleicht, um die Aufstiegsrunde zu erreichen. Oder, realistischer ausgedrückt, um die Abstiegsgefahr vorzeitig abzuwenden. Anspiel in der Rebayhalle ist an diesem Gründonnerstag, 14. April 2022, um 20 Uhr.

Undankbare Aufgabe

Es ist eine undankbare Aufgabe für die Günzburgerinnen. Schon allein angesichts des Umstands, dass der Spitzenreiter von 13 Begegnungen nur eine verloren hat. Und ausgerechnet dieses 17:22 gegen den TSV Ismaning hat auch für das Team der Trainer Peter und Jürgen Kees Auswirkungen. Denn der VfL besitzt nun die schlechteste Ausgangsposition im Dreikampf mit dem TSV Ismaning und dem HT München um zwei verbleibende Plätze für die Play-offs. Mit einer Niederlage gegen die Drittliga-Reserve würde Günzburg auf Platz fünf bleiben. Mit der bitteren Folge, dass das Team dann über die Play-downs in den Abstiegskampf einsteigen müsste.

Deshalb wäre die Play-off-Teilnahme wichtig

Im Lager der Weinroten würde man lieber gemütlich die Play-offs spielen, um in den kleinen Kader bereits die Nachwuchsspielerinnen für die kommende Spielzeit zu integrieren. Auch die Doppelbelastung im Mai mit jeweils zwei Spielen an einem Wochenende wäre dann einfacher handzuhaben. Somit werden die Mädels um das Torhüterinnen-Duo Eileen Beck und Selina Schlund auf jeden Fall alles daransetzen, den Augsburgerinnen die zweite Niederlage zu verpassen.

Das Hinspiel Ende November 2021 fand ebenfalls unter der Woche statt. Ohne Sina Schütte musste Günzburg damals in Haunstetten antreten, war lange auf der Siegerstraße und unterlag 23:26. Dieses knappe Ergebnis ist Motivation genug.

Und es ist höchste Zeit, auch mal gegen ein Topteam der Liga ein Erfolgserlebnis zu erreichen. (AZ)

