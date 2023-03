Jetzt ist wieder alles drin für die Handballerinnen des VfL Günzburg

Die Handballerinnen des VfL Günzburg gewinnen ein extrem torreiches Spiel der Bayernliga-Abstiegsrunde. Was in Nürnberg den Ausschlag gibt.

Am Ende einer im Frauenhandball seltenen Torflut brandete befreiender Jubel auf im Lager der Weinroten. 38:36 (16:15) gewann das Bayernliga-Team des VfL Günzburg das Abstiegsrundenspiel beim HBC Nürnberg. Selbst ein flüchtiger Blick auf die Tabelle zeigt, wie wichtig der Erfolg war.

Die Günzburgerinnen sind nun mit 4:6 Punkten Tabellenfünfte, die unterlegenen Nürnbergerinnen mit 6:6 Zählern Vierte. Es ist leicht auszurechnen, was eine Günzburger Niederlage an Abstand zu Platz vier geschaffen hätte.

Niederlagenserie im Nacken

Dabei traten die Schwäbinnen ihre Reise ins Fränkische mit durchaus zwiespältigen Gefühlen an. Die Niederlagenserie der vergangenen Wochen bremste die mannschaftsinterne Euphorie. Und dann auch noch ein Auswärtsspiel in einer Halle ganz ohne Harz. Das vorbereitende Training ohne den geliebten Kleber war eine Katastrophe gewesen. Doch am Ende hatte es geholfen. Die Fehlerquote war gering und 38 Tore sprechen für sich.

Bis zum 4:3 konnten leichte Heimvorteile verwirklicht werden. Während einer unglaublichen Tempohatz wurde die Begegnung schnell gedreht. Spätestens beim 6:9 durch die neunmalige Torschützin Nina Porkert war der Nachweis Günzburger Qualitäten erbracht. Tanja Wonner glich für ihre Farben zum 10:10 aus.

Wie entfesselt

Beide Teams spielten wie entfesselt, die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Gewechselt wurde beim 15:16. Niemand konnte in der Halle erahnen, dass der Torhunger in den zweiten 30 Minuten noch größer werden sollte.

Das Geschehen hetzte hin und her. Mitte der zweiten Halbzeit waren die Kees-Schützling 23:26 hinten, dann führten sie 27:26. In der 50. Minute prangte von der Anzeigentafel ein 29:29. Alena Harder, Hannah Sperandio und Nina Porkert erzwangen nun mit unglaublichem Einsatz die letztlich vorentscheidende Drei-Tore-Führung. Die Weinroten wankten freilich noch einmal, als Stella Kratzsch das 34:35 und später Tanja Wonner das 35:36 erzielten. Doch die Günzbugerinnen fielen nicht. Nina Porkert und Sina Schütte konterten erlösend.

Trainer Jürgen Kees lobt die Teamleistung

Trainer Jürgen Kees hob eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung hervor und war froh, dass neben dem starken Rückraum auch Kreisläuferin Hannah Sperandio und Rechtaußen Nina Porkert eine herausragende Leistung abgeliefert hatten.

Der Klassenerhalt ist für den VfL Günzburg immens wichtig und nun auch wieder möglich. „Wir sind erleichtert“, sagte Abteilungsleiter Torsten Zofka. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Schlund, Beck; Groll, Harder (7), Abmayr (2), Bosch, Stoll (2), Schütte (4/1), Sperandio (6), Jahn (8/1), Lindnau, Porkert (9)