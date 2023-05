Jubel und Tränen bei den Handballerinnen des VfL Günzburg

Mit einem Sieg im letzten Heimspiel ihrer Bayernliga-Ära verabschieden sich die Handballerinnen des VfL Günzburg von ihren Fans. Wie es nun weiter geht.

Die Tränen kullerten erst, als das Heimspiel vorüber, die Nervenanspannung weg und der Klassenerhalt auf sportlichem Weg erreicht waren. Zuvor hatten die Handballerinnen des VfL Günzburg noch einmal, ein letztes Mal vor ihren eigenen Fans, ihre Reserven erforscht und ihre Herzen aufs Feld geworfen, um den 34:32-Erfolg gegen die HSG Pleichach zu ermöglichen. Dieser Kampfgeist, dieses Aufbäumen hatte die Mädels in den schmucken weinroten Trikots über Jahre ausgezeichnet. Jetzt ist ihr Weg zu Ende.

Das Team des VfL Günzburg löst sich auf

Den Neuaufbau werden andere wagen, denn das Team, das sich in großen Teilen aus den überaus talentierten Jahrgängen um die Jahrtausendwende gefunden hatte, löst sich, wie wenige Tage zuvor angekündigt, nun auf.

Der personelle Aderlass wird jedenfalls gewaltig sein. Eileen Beck, Lena Groll, Hannah Sperandio, Carla Pfetsch und Gracia Abmayr stehen dem Vernehmen nach für den Neuaufbau zur Verfügung, eventuell überlegt es sich die eine oder andere Handballerin noch einmal, ihre Karriere mit dann wesentlich weniger Aufwand fortzusetzen. Sina Bosch geht zurück nach Haunstetten. Alle anderen, unter ihnen einige Leistungsträgerinnen, hören aus verschiedenen Gründen auf. Damit ist vorgezeichnet, dass die unmittelbare Zukunft der Handballerinnen wahrscheinlich nicht nur eine, sondern gleich zwei Spielklassen tiefer als bisher liegt. Und selbst ein Start in der Bezirksoberliga scheint, so klingt es zwischen den Worten der aktuell Verantwortlichen heraus, noch auf tönernen Füßen zu stehen. So sagte Abteilungsleiter Torsten Zofka mit trauriger Miene: „Wie es weitergeht, wissen wir heute noch nicht genau.“ Unter diesen Umständen ist letztlich nachvollziehbar, dass sich der erst unlängst mit viel Vorschusslorbeer präsentierte, neue Trainer Lutz Augner nun andernorts engagieren wird.

Den Spielerinnen ist es hoch anzurechnen, dass sie all die düsteren Aussichten während der Begegnung ausblenden konnten. Sie waren offensichtlich gewillt, sich anständig und vor allem erfolgreich zu verabschieden – was, wie so häufig in der Vergangenheit, eine prickelnde Wechselwirkung mit den Anfeuernden auslöste. „ Günzburg ist der geilste Klub der Welt“, sangen die Fans, auch, vielleicht sogar besser zum Anlass passend, „VfL – ein Leben lang.“ Die Atmosphäre, die gut 300 Zuschauende in der Rebayhalle kreierten, war einem Abschiedsspiel jederzeit angemessen.

Lena Groll macht das 10:8

In Führung gingen erst einmal die Gäste, und das gleich mit zwei, kurz danach gar mit drei Toren Vorsprung. Doch die Günzburgerinnen waren nicht gewillt, klein beizugeben. Ein paar schöne Kombinationen und schnelle Tore später führten sie selbst 7:6 (12.). Lena Groll besorgte mit zwei Treffern in Folge den ersten Zwei-Tore-Vorsprung (10:8/17.).

Es blieb knapp. Zur Pause lagen die Weinroten gar 16:17 in Rückstand. Was nicht allein dem psychologischen Zementbrocken auf den Seelen der Handballerinnen geschuldet war. Denn als hätte es noch eines Beleges für die körperliche Verfassung dieses Günzburger Bayernliga-Teams bedurft, musste Alena Harder diesmal verletzungsbedingt auf der Auswechselbank verharren. Sie stand zwar auf dem Spielberichtsbogen, zog aber nicht einmal ihren Trainingsanzug aus. Und auch Martina Jahn erwischte es noch: Als sie einen Konter zum 13:11 abgeschlossen hatte, blieb sie mit dem Schuh am Hallenboden hängen und kauerte zunächst mit schmerzverzerrter Miene im Wurfkreis. Sie berappelte sich zwar wieder, konnte die Halle aber nicht ganz ohne fremde Hilfe verlassen.

Irgendwie schien nach dem Seitenwechsel die Luft raus bei den Günzburgerinnen. Die längst abgestiegenen Gäste bauten ihren Vorsprung zunächst auf zwei, später auf drei und gar vier Tore Differenz aus. Beim 21:26 (44.) schließlich schien das Ding für diesen Tag endgültig durch.

Der weinrote Wille siegt

Aber noch immer siegte der weinrote Wille über die schwindenden körperlichen wie mentalen Kräfte. Sina Schütte vollendete den bemerkenswerten Zwischenspurt mit einem verwandelten Siebenmeter zum 29:29 (54.). Das zog nun urplötzlich den Gästen den Stecker. Tanja Stoll gelang mit ihrem zehnten Treffer die viel umjubelte Führung (55.), Gracia Abmayr legte das 31:29 drauf (57.). Im Gegensatz zu den VfL-Kämpferinnen kam das Team aus Pleichach nicht mehr zurück.

Unmittelbar nach Spielende feierten die Günzburger Handballerinnen ausgelassen und lieferten sich einen hübschen Gesangswettstreit mit ihren Fans. In diesen Augenblicken schien es, oberflächlich betrachtet, undenkbar, dass hier eine Ära enden könnte. Aber so ist es, und „es tut weh“, sagte Spartenchef Zofka; er sah dabei aus, als würde er gleich weinen.

Trauriger Abschied: Alena Harder kann die Tränen nicht mehr zurückhalten, Gracia Abmayr tröstet sie. Foto: Ernst Mayer

Eine der ersten, die ihre Tränen tatsächlich nicht mehr zurückhalten konnte, war dann Alena Harder. „Es ist so unfassbar traurig“, sagte sie mit einem liebevollen Blick auf ihre Handball-Freundinnen. Über Jahre hatte sie zu den Fixpunkten im Team gezählt, nun kann sie nicht mehr. „Wir haben immer versucht, alles zu geben, aber irgendwann kommt man an seine körperlichen Grenzen“, bemerkte sie mit erstickter Stimme.

Nach außen gewohnt ruhig beobachteten derweil die beiden Erfolgstrainer Peter und Jürgen Kees das hoch emotionale Geschehen. Die Entscheidung zum Rückzug sei auch für sie „erst mal ein Schock“, gewesen, sagte Peter Kees schließlich. Allerdings sei es, rückwirkend betrachtet, nur aufgrund der sich immer klar abzeichnenden Personalprobleme eine Frage der Zeit gewesen. Trotzdem sei der Klassenerhalt ein toller Teamerfolg, betonte er. „Für die Mädels ist das extrem wichtig. Vor allem zeigt die Art und Weise, wie sie das rumgerissen haben, dass unverändert Leidenschaft drinsteckt. So gehst du mit einem kleinen lachenden Auge aus der Sache raus.“

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Lindnau, Beck, Schlund; Groll (4), Harder, Abmayr (1), Bosch (1), Stoll (10), Schütte (3/2), Sperandio (3), Pfetsch (1), Stern (2), Jahn (3), Porkert (6)