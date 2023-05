Niederlage in Allach: Die erhoffte Reaktion des VfL Günzburg bleibt aus

Handball-Bayernligist VfL Günzburg verliert das vorletzte Saisonspiel. Die Ursachen für das 34:35 beim TSV Allach liegen auf der Hand. Eine Chance bleibt noch.

Den Bayernliga-Handballern des VfL Günzburg bleibt jetzt nur noch eine Chance, sich mit einem Erfolgserlebnis aus dieser Saison zu verabschieden. Nach einem torreichen Spiel der Aufstiegsrunde verloren die Weinroten beim TSV Allach verdient 34:35 (16:16). Die erhoffte Reaktion nach der Heimniederlage gegen HT München blieb beinahe vollständig aus.

Zwei Günzburger spielen sehr stark

Von Beginn an drückten die besten Handballer an diesem Tag, Dominik Hofmann und Tim Enninghorst vom TSV Allach sowie David Pfetsch und Noah Heisch vom VfL Günzburg, dem Spiel ihren Stempel auf. Die beiden Allacher bestachen durch teils sehr gute Schlagwürfe und schnellkräftige Bewegungen, die beiden Günzburger durch ein tolles Tempospiel. Damit sollte es auf der VfL-Seite allerdings schon genug des Lobes gewesen sein. Von Beginn an fand das eigentliche Prunkstück, die Abwehr, nicht ins Spiel. Reihenweise verlorene Zweikämpfe und die Idee, durch eine defensive Interpretation der Abwehr zum Erfolg zu kommen, führten zu Gegentoren. Insgesamt dürfte sich der Günzburger Nachwuchs-Torhüter Sascha Langhans von seinem Einsatz als Startkeeper sicher mehr Unterstützung von seinen Vorderleuten gewünscht haben.

Weil wenigstens das Umschaltspiel halbwegs funktionierte, entwickelte sich in der ersten Hälfte eine Begegnung mit vielen Treffern. Die ersten zehn Buden sollten schon nach neun Minuten gefallen sein. Allach legte vom 6:4 bis zur 20. Minute immer zügig vor und der VfL zog nach; 13:12 stand es. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit drehte der VfL diesen Rhythmus.

Trainer Sandro Jooß schimpft - und keiner hört zu

Für Trainer Sandro Jooß war der Halbzeitstand klares Zeichen für eine unterdurchschnittliche Abwehrleistung. Der verdiente Rüffel in der Kabine zeigte angesichts von weiteren 19 Toren, die die Weinroten anschließend kassieren sollten, eindeutig keine Wirkung. Das beiderseits muntere Torewerfen ging stattdessen bis zum 23:23 (42.) im gleichen Rhythmus weiter. Günzburg legte vor, Allach glich aus.

Letztlich genügte eine Zeitspanne von fünf Minuten, in denen auch im Günzburger Angriff nachlässig gespielt wurde, für die Vorentscheidung. Einige Fehlpässe, teils unverständlich leichtsinnige Wurfversuche und der Verzicht aufs Tempospiel führten beim 28:24 (51.9 zu einer Vier-Tore-Führung der Allacher. So wichtig in dieser Phase ein Ruck gewesen wäre, so bitter war es für die mitgereisten Fans mitanzusehen, dass diese Reaktion ausblieb. Zwar kamen die Günzburger noch bis auf ein Tor Rückstand heran, allerdings war dies nicht eigenem Können, sondern Fehlern der Gastgeber zu verdanken. Das entscheidende 35:32 fiel in der 59. Minute.

Lesen Sie dazu auch

Saisonfinale am 20. Mai 2023

Beim Saisonfinale gegen die SG Regensburg (Samstag, 20. Mai, 19.30 Uhr) müssen die Weinroten eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, wenn sie nicht untergehen wollen. Insbesondere wird wichtig sein, sich von den vielen treuen Fans mit Anstand und einem tollen Spiel in die lange Sommerpause zu verabschieden. Einen Erfolg verdient hätten auch jene Spieler, die den VfL zum Saisonende verlassen.

VfL Günzburg Rösch, Langhans; Baur (1), Pfetsch (6), Meye (5), M. Jahn (4), S. Jahn (2), Scholz (2), Hermann, Jensen (2), Heisch (8/3), Dragcevic (2), Schmidt, Jäger (2)