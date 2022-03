Rosige Aussichten für die Handballerinnen des VfL Günzburg

Die Weinroten geben ihren Gästen aus München Laim eine Packung mit und stehen dicht vor dem Klassenerhalt in der Bayernliga. Ein Unfall trübt die Freude allerdings.

Rosige Aussichten eröffnen sich den Handballerinnen des VfL Günzburg nach ihrem überdeutlichen 32:18-Heimsieg gegen den SV München Laim. Spannend bleibt der Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bayernliga dennoch, denn die drei verbleibenden Aufgaben in der Süd-Staffel haben es allesamt in sich: Die aktuell auf Platz drei stehenden Weinroten müssen noch beim Tabellenzweiten und beim Vierten der Rangliste ran, ehe sie im Finale den Liga-Primus erwarten. Sollten alle drei Spiele verloren gehen, könnte es noch einmal eng werden. Daran aber mag derzeit niemand denken und dafür agieren die Günzburgerinnen derzeit auch einfach viel zu zielstrebig.

Jürgen Kees lobt Sportsgeist der Gäste

Beide Teams mussten mehrere Stammspielerinnen ersetzen. Wobei es die Gäste aus der Landeshauptstadt ganz übel erwischt hatte. Mehrere wichtige Rückraumspielerinnen, darunter die drei Top-Torschützinnen aus dem Hinspiel konnten nicht mitwirken, um sich für die einige Wochen zuvor erlittene 24:30-Heimniederlage gegen die Weinroten zu revanchieren. Dass die Münchnerinnen trotz dieser corona-bedingten Ausfälle überhaupt an die Günz kamen, nötigte den Verantwortlichen des Gastgebers gehörigen Respekt ab. Trainer Jürgen Kees äußerte die Vermutung, „die meisten Teams hätten das Spiel wahrscheinlich einfach abgesagt“.

Im heimischen Lager wollte man, um das schwere Restprogramm wissend, auf alle Fälle weitere zwei Punkte aufs Konto schaufeln. Die Abwehr stand gut, Eileen Beck im Tor war von Beginn an im Spiel und der SV kam mit der offensiven Deckung überhaupt nicht klar. Schnell ging Günzburg durch Tore von Annelie Galgenmüller und zweimal Tanja Stoll 3:1 in Führung, doch viele Fehlwürfe und technische Fehler hielten den Gegner aus der bayerischen Metropole im Spiel.

Nach der Auszeit läuft es besser

Nach 20 Minuten, bei einer knappen 8:7-Führung für Günzburg, nahmen die Kees-Brüder auf der Trainerbank des VfL ihre Auszeit, um für den Endspurt in Hälfte eins nochmals höchste Konzentration im Angriff einzufordern. Es funktionierte. Martina Jahn, Alena Harder, Helena Jooß und Nina Porkert sorgten dann für den 13:8-Pausenstand. Gefühlt hätten die Günzburgerinnen bereits höher führen können und müssen.

Auch im VfL-Team gab es ja Ausfälle. So musste man krankheitsbedingt auf Sina Schütte und Daniela Stoll verzichten. Doch alle, die spielen konnten, kamen konzentriert aus der Pause und erhöhten schnell auf 18:9. Nach fünf Minuten in der zweiten Hälfte musste Gäste-Coach Christian Sorger bereits seine zweite Auszeit nehmen. Das Spiel war vorentschieden, die Günzburger Trainer Peter und Jürgen Kees rotierten die vier Rückraum- und drei Kreisspielerinnen durch. Die A-Jugendliche Carla Pfetsch bekam auch wieder ein wenig Spielzeit auf der Außenposition.

Lesen Sie dazu auch

Was die Günzburger Freude über den souveränen Heimsieg erheblich dämpfte, war eine schwere Knieverletzung, die sich die Münchnerin Dijana Stefanovic zehn Minuten vor Ende der Partie zuzog. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Beck, Schlund; Harder (5), Menke, Leis (1), Stoll (5/1), Galgenmüller (7), Sperandio, Pfetsch, Jahn (5/1), Porkert (8), Jooß (1)