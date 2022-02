Sind die Günzburgerinnen jetzt wieder auf Kurs?

Warum ein Heimsieg für die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg so wichtig wäre.

Zurück in die Erfolgsspur streben die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg, wenn sie an diesem 16. Februar das Team der HSG Freising-Neufahrn in der Rebayhalle erwarten. Anspiel ist um 17.30 Uhr.

Ernüchternder Auftritt

Der zuletzt ernüchternde Auftritt und die hohe Niederlage in Unterhaching sollen auf jeden Fall eine einmalige Panne bleiben. Von enormer Bedeutung wäre ein Heimsieg gegen das Schlusslicht auch im Ringen um Platz vier und den Klassenerhalt. Letzteres sollte kein ernsthaftes Problem darstellen, Ersteres ist fraglich geworden. In der Tabelle befindet sich der VfL Günzburg zwar noch auf dem dritten Platz, doch dieser Blick allein ist aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der gespielten Partien trügerisch. Mit den drei „Münchener Mannschaften“ aus Ismaning, Laim und Unterhaching kämpft der VfL annähernd gleichauf um die zwei noch zu vergebenden Play-off-Plätze.

Die Flughafen-Nachbarn aus Oberbayern befinden sich derzeit auf dem letzten Tabellenplatz und haben seit Beginn der Corona-Beschränkungen auch mit Personalproblemen zu kämpfen. Jüngst setzte es für die HSG einmal mehr eine überdeutliche Niederlage (18:40), allerdings gegen den Liga-Primus TSV Haunstetten II. Unterschätzt werden dürfen die Freisingerinnen freilich auf keinen Fall. Immerhin punktete das Team in der Hinrunde genau gegen jene Mannschaft von HT München, der die Weinroten jüngst mit elf Toren Differenz unterlagen.

Trainer fordern Leistungssteigerung

Die Günzburger Trainer Jürgen und Peter Kees fordern von ihrer Mannschaft vor allem in der Abwehrarbeit eine deutliche Leistungssteigerung. Beide sind sehr zuversichtlich, dass die Günzburger Mädels entsprechend motiviert sind, um mit der Unterstützung der heimischen Fans zwei weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. (AZ)

