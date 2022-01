Handball

18:57 Uhr

Stephan Hofmeister zur Handball-EM: „Sport muss jede Chance nutzen“

Plus Was Experten aus der Region zur Europameisterschaft in Pandemie-Zeiten sagen und was sie der deutschen Mannschaft für das Turnier in der Slowakei und in Ungarn zutrauen.

Von Jan Kubica und Stephan Schöttl

„Der Sport muss jede Chance nutzen, um sich im Rahmen der geltenden Vorschriften zu präsentieren.“ Stephan Hofmeister bezieht zu Beginn der Handball-Europameisterschaft klar Position: Die Großveranstaltung, die ab diesem 13. Januar 2022 in Ungarn und der Slowakei stattfindet, sei immens wichtig für den Stellenwert des Handballsports.

