Systemabsturz beim Drittligisten VfL Günzburg

In der Abstiegsrunde kassiert der Handball-Drittligist VfL Günzburg ein 22:31 in Zweibrücken. Erst rennt das Team kopflos an, dann verliert es hinten jede Sicherheit.

An der Vorbereitung lag es nicht. Um die Anreisestrapazen zu minimieren, durften die Drittliga-Handballer des VfL Günzburg auf Einladung des früheren VfL-Spielers und heutigen Hoteliers Peri Maier bereits am Vortag ins Parkhotel nach Weiskirchen reisen. Von dort aus hatten sie ausgeruht noch eine Stunde Anfahrt zum Abstiegsrunden-Spiel in Zweibrücken. Dort stand am Ende eine deprimierende 22:31-Niederlage. Die Start-Hypothek von 0:4 Punkten hinzugerechnet, bleibt den Weinroten nur noch eine allerletzte Chance, um in der Liga zu bleiben: Sie müssen nun die allermeisten, womöglich sogar alle weiteren Begegnungen dieser Entscheidungsrunde gewinnen.

Handball, Dritte Liga: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 30 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein 27:26 (13:12)

TV Willstätt – VfL Günzburg 21:27 (6:11)

TV Plochingen – VfL Günzburg 27:31 (10:16)

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim 28:35 (16:23)

VfL Günzburg – VfL Pfullingen 30:36 (15:17)

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg 32:27 (14:15)

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II 23:40 (8:19)

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang 31:36 (17:19)

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg 28:25 (16:9)

TSG Söflingen – VfL Günzburg 28:25 (12:11)

VfL Günzburg – HSG Konstanz 26:43 (12:21)

TSV Blaustein – VfL Günzburg 33:30 (14:14)

VfL Günzburg – TV Willstädt 26:27 (15:12)

VfL Günzburg – TV Plochingen 24:22 (12:12)

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg 38:24 (18:12)

SV 64 Zweibrücken - VfL Günzburg 31:22 ( 15:11)

VfL Günzburg - HSG Bieberau-Modau (Samstag, 2. April 2022, 19.30 Uhr)

VfL Günzburg - SV 64 Zweibrücken (Samstag, 9. April 2022, 19.30 Uhr)

HSC 2000 Coburg II - VfL Günzburg (Samstag, 23. April 2022, 18 Uhr)

HSG Bieberau-Modau - VfL Günzburg (Sonntag, 1. Mai 2022, 16 Uhr)

VfL Günzburg - mHSG Friesenheim-Hochdorf II (Samstag, 7. Mai 2022, 19.30 Uhr)

VfL Günzburg - HSC 2000 Coburg II (Samstag, 14. Mai 2022, 19.30 Uhr)

mHSG Friesenheim-Hochdorf II - VfL Günzburg (Samstag, 21. Mai 2022, 19 Uhr)

Torwart Sascha Langhans musste erkrankt zu Hause bleiben, auch Co-Trainer Sandro Jooß ging es plötzlich gar nicht gut. Mit allen möglichen Erkältungskrankheiten und dem Corona-Virus müssen sich aktuell aber alle Mannschaften herumschlagen. Auch die Gastgeber hatten etliche Ausfälle und mussten für diese Begegnung gleich fünf Spieler reaktivieren, die zu Saisonbeginn für ihr Landesliga-Team eingeplant waren.

Der Wille, Bäume auszureißen

Die Günzburger starteten mit dem Willen, Bäume auszureißen. Die 5:1-Deckung kämpfte aufopferungsvoll und drückte der Anfangs-Viertelstunde den Stempel auf. Dennoch gelang Niklas Bayer, der insgesamt acht Treffer erzielen sollte, das 1:0. Jakob Hermann, auffälligster VfL-Rückraumspieler, glich postwendend zum 1:1 aus.

Kein Mensch in der Halle konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass es das einzige Remis der Begegnung bleiben sollte. Yannick Meye (8.) und Sergi Ala Sanchez (11.) erzielten noch Günzburger Anschlusstreffer zum 2:3 und zum 3:4. Dann kippte die Begegnung, bald stand es 10:6 (19.).

Viele technische Fehler

Es lag nicht an der Abwehr, die Weinroten verbrachten dort die allermeiste Zeit. Sondern es lag an der Ungeduld. Hatte man sich endlich einmal den Ball erkämpft, der höchste Lohn jeder Defensivarbeit, stürmten die Spieler blindlings nach vorne, vergaßen eine geordnete Raumaufteilung, was die viel clevereren Gegner ihrerseits zu schnellen Gegenstößen nutzten. Die vielen technischen Fehler hebelten die eigene Abwehrarbeit aus, urplötzlich kam der SV zu ganz leichten Toren. Die innere Spielruhe des SV war das große Plus, selbst die zunächst kompakte VfL-Deckung um Daniel Jäger hatte nicht zu übereilten Abschlüssen geführt.

Die leichten, völlig unnötigen Fehler machten den Unterschied zur 15:11-Halbzeitführung der Rheinland-Pfälzer. Weniger übermotiviertes Rennen und mehr Ruhe, einmal auf eine unübersichtliche Gegenstoßsituation zu verzichten, hätten genügt.

Trainer Stephan Hofmeister versuchte in der Kabine, die Spielsituation zu beruhigen. Was sind im Handball schon vier Tore, vor allem, wenn eigene Fehler der Ausgangspunkt waren. Man könnte ja auch einige einfach weglassen, werden unterdessen die zehn mitgereisten VfL-Fans gedacht haben.

Widerstand wird schnell gebrochen

Die Schützlinge von Stefan Bullacher kamen im Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein, hoch fokussiert aus der Kabine. Nach dem 16:13 per Siebenmeter von Matevz Kunst brachen sie den VfL-Widerstand. Das ging einfach. Erst stand es 18:13 (37.), dann 20:14 (40.). Die VfL-Deckung hatte längst grundlos die Sicherheit verloren und im Kopf spielte das Kino die Geschichte von den vielen unnötigen VfL-Fehlern einer niederlagenreichen Saison. „Aus einer Mannschaft wurden 14 eigene Hirne“, kritisierte Hofmeister im Rückblick. So verließen die Weinroten ihr Spielsystem. Wenige ergaben sich sogar.

Ganz anders die Gastgeber: Auch wenn es einmal nicht so lief, war bei ihnen immer das Vertrauen in die Stärke der eigenen Mannschaft da.

Spätestens beim 24:14 (48.) war die „Messe für die Verlorenen“ gelesen. Drei Tore in 18 Minuten nach der Halbzeitpause beschreiben den kompletten Systemverlust.

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Pfetsch (1), Kunst (2/1), M. Jahn (1), S. Jahn (2), Hermann (4), Meye (2), Ruckdäschel, Jensen (2), A. Jahn, Alá I Sánchez (2), Jäger (2), Alves (2/1), Riemschneider (2)