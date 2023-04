Titel-Endspiel für den VfL Günzburg

Die Günzburger Handballer können im Bayernliga-Gipfeltreffen mit HT München viel gewinnen – und alles verlieren. Der Gastgeber startet eine Freikarten-Aktion.

Entweder-Oder-Entscheidungen sind selten im sportlichen Wettstreit um Punkte und Tore. Ein solches Ausnahmespiel steht nun den Bayernliga-Handballern des VfL Günzburg ins Haus. Wenn der aktuelle Tabellenzweite am Samstag, 29. April, ab 19.30 Uhr den Primus HT München empfängt, geht es für die Gäste bereits um die Meisterschaft – und für die Weinroten um den Kipppunkt in die andere Richtung. Eine Niederlage ließe den Traum vom Wiederaufstieg platzen. Und dennoch versichert Cheftrainer Stephan Hofmeister: „Auf ihre Chance freut sich die Mannschaft.“

Allein der Gedanke, dass 28 gestandene Mannsbilder, allesamt gut trainierte Athleten, auf 20 mal 40 Metern Hallenboden um ein sportliches Alles oder Nichts ringen, ist selten martialisch, fast unzeitgemäß. Kleinere und größere Einwirkungen von außen können da entscheidende Wirkungen erzeugen.

Das gilt unter anderem für die Rolle der Unparteiischen. „Über Schiedsrichter wird viel diskutiert, spätestens bei so einem Spiel machen sie schon Sinn“, blickt ein VfL-Fan voraus.

VfL Günzburg wünscht sich eine rote Wand

Und es gilt natürlich für die Rolle des Publikums. Einiges deutet im Vorfeld auf eine Stadt-Land-Flucht von der Isar an die Günz hin. Doch nicht deshalb wird in der Rebayhalle mal wieder die Südtribüne ausgezogen. Vielmehr bieten die VfL-Verantwortlichen eine großzügige Sonderaktion: Kinder- und Jugendmannschaften aller Sportarten samt Betreuern und Trainern erhalten freien Eintritt. Als Wunsch formuliert der Verein lediglich: „Es wäre schön, wenn sie in rot kämen. Eine rote Wand wird nämlich nicht nur auf dem Spielfeld notwendig sein, um den kaum zu bremsenden Offensivgeist der HT-Sprinter im Zaum zu halten.“

Schon ein Remis ist verboten

Die Tabelle gibt klare Auskunft. Die Handballer aus dem Hachinger Tal stehen mit 20:4 Punkten bei noch zwei ausstehenden Spielen ganz oben. Die Schwaben lauern zwei Punkte dahinter und müssen nach dem Gipfeltreffen noch zum TSV Allach, ehe die SG Regensburg zum Saisonfinale in die Rebayhalle kommt. Da die HT-Handballer das Hinspiel 28:25 gewannen, genügt ihnen ein Punkt in günzburg zum Drittliga-Aufstieg, während die Schützlinge von Sandro Jooß mit vier Toren Differenz gewinnen müssen, um zunächst mal im direkten Vergleich die Nase vorn zu haben. „Genau das ist das Ziel“, sagt VfL-Abteilungsleiter Torsten Zofka, der sich übrigens am Vorabend des Handballgefechts ab 19 Uhr in der Jahnhalle der Abteilungsversammlung stellt – gut 24 Stunden vor so einer heftigen Auseinandersetzung sicher ein ganz besonderes Vergnügen.

Der Höhenflug der Oberbayern kommt selbst für Experten ein wenig überraschend. In der zurückliegenden Saison stemmte sich die Spielgemeinschaft noch gegen den Abstieg aus dem bayerischen Oberhaus und gab anschließend als Saisonziel eine Stabilisierung in der Liga an. Das erste Ausrufezeichen setzte das Team eigentlich mit dem 30:28-Heimsieg gegen den VfL Günzburg in der Bayernliga-Vorrunde. Es war dabei weniger der Kontrahent als die Art und Weise. Der VfL führte nämlich bereits mit sechs Treffern Vorsprung, ließ dann nach und reduzierte das Spieltempo, während die Schützlinge von Johannes Borschel rannten und rannten. Hofmeister sagte anerkennend: „Die Oberbayern geben nie auf und spielen bedingungslos.“

Zu viele Spielpausen im Angriff der Günzburger

Manch ein Beobachter dachte damals noch, das könne schon mal passieren. Doch diese HT-Auftritte wurden anschließend zum Dauerzustand – Spielpausen im VfL-Angriff allerdings auch. Und so wurde das Hinspiel in den Play-Offs erneut nach einer Sechs-Tore-Führung vertändelt. Völlig zu Recht stand der HT nach der Hauptrunde ganz oben und er tut es auch aktuell in den Play-Offs.

Trotzdem: Der Punkteabstand ist gering und auch die zwischenzeitlich deutlichen VfL-Führungen deuten Münchner Verwundbarkeiten an. Zuletzt bewies der VfL in den Schlussphasen Stressresistenz; vielleicht gerade noch rechtzeitig. „Für das Meisterstück ist es noch nicht zu spät und wir sind zu Hause“, gibt Hofmeister kampfeslustig vor. (AZ)

So bekommen Teams ihre Freikarten

Anmeldungen für die Freikarten-Aktion nimmt Dieter Pohl bis Freitag, 28. April (19 Uhr), per E-Mail an pohl.dieter@gmx.de entgegen.