Warum der VfL Günzburg frei von allen Zukunftsängsten aufspielen kann

Handball-Drittligist VfL Günzburg will in Coburg einen Coup landen. Motivierende Faktoren gibt es viele. Und die Zuversicht bleibt – auch für den Fall des Abstiegs.

Als Chefcoach Stephan Hofmeister im Training die Frage nach dem bislang letzten Auswärtssieg seiner Handballer stellte, wiesen die meisten Spieler des VfL Günzburg im ersten Moment ein Erinnerungsdefizit auf. Nur Statistiker Nico Jensen wusste noch haargenau, dass dieser am 13. November 2021 gelungen war. Beim Drittliga-Punktspiel in Plochingen schafften die Günzburger ein 31:27. Eine Wiederholung dieses Erfolgs ist nun dringend nötig, wenn die Weinroten weiter vom Klassenerhalt in der Dritten Liga träumen wollen. Die Chance dazu hat der VfL an diesem 23. April ab 18 Uhr, wenn er zum Abstiegsrundenspiel beim HSC 2000 Coburg II antritt.

Der HSC gehört nach dem HC Erlangen und zusammen mit der DJK Rimpar zu den drei bayerischen Top-Teams im Männerhandball. Die Erste ist aktuell 14. in der 20 Mannschaften starken 2. Bundesliga, die A-Jugend erhofft sich den Aufstieg in die Bundesliga. Die Reserve würde allzu gern in der 3. Liga bleiben, ringt hier aber schon abgeschlagen mit 0:10 Punkten verzweifelt nach Luft.

Geisterspiel-Atmosphäre erwartet die Günzburger

Ein Problem der Coburger Zweiten ist, dass immer wieder Spieler für die Zweitliga-Mannschaft abgestellt werden müssen. Ein weiteres: Gegner in der 3. Liga sind in aller Regel erste Mannschaften, Aushängeschilder ihrer Vereine, die entsprechend mit viel höheren Etats ausgestattet werden und in ihrer Region voll im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen. Das ist bei einer Reserve nur selten der Fall. So werden auch diesmal nur wenige Fans in der 3530 Zuschauer fassenden HUK-Coburg Arena das Spielfeld säumen. Die Günzburger erwartet also eine Geisterspiel-Atmosphäre.

Sportlich lief es ebenfalls nicht gut in dieser nun auf die Zielgerade einmündenden Runde. Trotz vieler knapper Ergebnisse wurden die Coburger in der Staffel E der drittobersten deutschen Handball-Spielebene mit 4:36 Punkten Letzter. Sensationell Dritter in dieser Staffel wurde übrigens ein alter Bekannter der Günzburger, Mitaufsteiger HaSpO Bayreuth. In der Klassenverbleibsrunde verloren die Schützlinge von Ronny Göhl nun nach starken Leistungen gegen Friesenheim-Hochdorf 25:32, in Zweibrücken 23:29 und in Neuhausen 27:30. Die Video-Analysen zeigen freilich, dass auch ganz andere Ergebnisse möglich waren. Zweibrückens Trainer Stefan Bullacher warnte Stephan Hofmeister vorsorglich und eindringlich vor den spielstarken Nordbayern.

Die Günzburger befinden sich bereits seit geraumer Zeit jenseits jener Phase, in der sie sportlichen Druck verspürten. Schön zu beobachten: Seitdem die Zukunftsangst genommen ist und sich die Spieler einfach nur noch auf die jeweils nächste Begegnung freuen, trumpft die Mannschaft befreit auf.

Lesen Sie dazu auch

Der "schlimmste Fall" verliert seinen Schrecken

Der „schlimmste Fall“ wäre jetzt, dass die Schwaben nächste Saison wieder in der Bayernliga antreten. Spieler und Fans erinnern sich gut, dass das ein einziges Handball-Fest war. Man würde in diesem Fall eben wacker versuchen, wieder aufzusteigen, denn in der 3. Liga spielen möchten die Weinroten auf jeden Fall. Das passt zur Günzburger Handball-Tradition und ebenso zum ungebrochenem Ehrgeiz der Mannschaft. Das Team wird auch größtenteils zusammenbleiben.

Obwohl diese Klassenerhaltsserie die Günzburger unter anderem nach Hessen und nach Rheinland-Pfalz führt, ist der Trip nach Coburg die weiteste Auswärtsfahrt. Womöglich wirkt es zusätzlich motivierend auf die Spieler, wenn sie Hofmeister an frühere Rückfahrten im VfL-Partybus erinnert. Manch ein Weinroter weiß noch gar nicht, was das ist.

So kommen Fans zum Spiel

Fans können im Mannschaftsbus mitfahren. Anmeldungen nimmt Dieter Pohl (pohl.dieter@gmxde) entgegen.