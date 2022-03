Warum Handball-Drittligist VfL Günzburg noch einmal alles geben will

Zum Finale der Gruppe G tritt Handball-Drittligist VfL Günzburg beim SV Salamander Kornwestheim an. In dieser Partie geht es mehr um Psychologie als um Tabellenstände.

Der Schein trügt. Obwohl die Drittliga-Handballer des VfL Günzburg schon vor ihrem abschließenden Gruppenspiel sichere Teilnehmer an der Abstiegsrunde sind, ist die Begegnung beim SV Salamander Kornwestheim viel mehr als ein Aufwärmen für die alles entscheidende Saisonphase. Dabei ist im Vorfeld noch nicht einmal entscheidend, auf welchem Tabellenplatz die Weinroten landen werden. Nach wie vor gibt es Unmengen an Optionen, wer das Team von Chefcoach Stephan Hofmeister letztlich begleitet und gegen welche Kontrahenten aus den anderen Gruppen der VfL dann anzutreten hat.

Nein, es geht vielmehr darum, den Mini-Aufwärtstrend der jüngsten beiden Spiele fortzusetzen und am besten den zweiten Sieg hintereinander zu schaffen. Anspiel ist am Sonntag, 13. März 2022, um 17 Uhr.

Günzburg braucht noch viele Siege

Siege unter schwierigsten Bedingungen müssen von den wackeren Schwaben schnell wieder gelernt werden. In der nachfolgenden Nichtabstiegsrelegation werden nur sehr viele Siege unter größtem Druck helfen, um dem drohenden Abstieg zu entgehen. Da sollte man keine Chance auf einen Test unter Wettkampfbedingungen auslassen.

Die Trauben in der Kornwestheimer Halle werden extrem hoch hängen. Denn für die Gastgeber geht es um alles. Es ist vermutlich ihr Spiel des Jahres. Mit starken 24:18 Punkten befinden sich die Schützlinge von Alexander Schurr auf dem ungeliebten siebten Platz, der schnurstracks in die Nichtabstiegsrelegation führt. Jeweils einen Punkt mehr haben HBW Balingen-Weilstetten II (spielt zum Finale daheim gegen den Klassenprimus TV Konstanz) und der TV Willstätt (beim Tabellenzweiten TV Pfullingen). Von der Papierform her haben die Lurchis demnach die „leichteste“ Aufgabe. Für deren erfolgreiche Lösung werden sie sich zerreißen.

Gegner hat "very big points" vergeben

Zuletzt freilich vergaben die Kornwestheimer „very big points“ beim neu erstarkten TV Willstätt, einem der direkten Konkurrenten im Ringen um den vorzeitigen Klassenerhalt. In der Ortenau setzte es eine knappe 34:37-Niederlage. Ein Sieg wäre Gold wert gewesen und die abschließende Vorrunden-Aufgabe deutlich einfacher zu nehmen.

Lesen Sie dazu auch

Wer das Günzburger 28:35 (16:23) im Hinspiel miterlebte, kann sich kaum vorstellen, dass ausgerechnet der SV irgendwelche Abstiegssorgen haben könnte. Selten trat ein Gegner mit derart durchdachtem Angriffskonzept auf. Der Torhunger war kaum zu stillen, immer wieder wurden die Außen mustergültig in Szene gesetzt oder Durchbruchsräume für die Rückraumspieler geschafften. Mit acht Treffern, davon sieben Siebenmetern, war Felix Kazmeier bester Werfer. Er führt die Drittliga-Torschützenliste einsam mit 178 Treffern an. Sechs Mal trafen damals in der Rebayhalle Peter Jungwirth und Nico Hiller. Die VfL-Spieler rannten und rannten und blieben trotzdem nur bis zum 11:13 auf Tuchfühlung.

Rumpfteam im Training des VfL Günzburg

Die Weinroten waren in dieser Vorbereitungswoche erstmals wirklich dünn besetzt. Alle möglichen Erkältungsviren tobten sich in der Günzburger Mannschaft aus. Corona-positiv ist seit letzter Woche lediglich ein Spieler. Hier hoffen die Verantwortlichen auf ein rechtzeitiges Freitesten.

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein 27:26 (13:12)

TV Willstätt – VfL Günzburg 21:27 (6:11)

TV Plochingen – VfL Günzburg 27:31 (10:16)

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim 28:35 (16:23)

VfL Günzburg – VfL Pfullingen 30:36 (15:17)

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg 32:27 (14:15)

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II 23:40 (8:19)

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang 31:36 (17:19)

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg 28:25 (16:9)

TSG Söflingen – VfL Günzburg 28:25 (12:11)

VfL Günzburg – HSG Konstanz 26:43 (12:21)

TSV Blaustein – VfL Günzburg 33:30 (14:14)

VfL Günzburg – TV Willstädt 26:27 (15:12)

VfL Günzburg – TV Plochingen 24:22 (12:12)

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

Yannick Meyes Schulterverletzung bessert sich zusehends. Ein Einsatz in Kornwestheim käme aber wohl noch zu früh für den Kreisläufer. Wichtiger ist, dass er sich in der Relegation wieder die Aufgaben mit Daniel Jäger teilen kann.

So kommen Fans zum Spiel

Fans des VfL Günzburg können im Mannschaftsbus mitfahren. Start ist am Sonntag, 13. März, um 13.15 Uhr vor der Sporthalle in der Rebaystraße. Anmeldungen bitte an Dieter Pohl (pohl.dieter@gmx.de).