Wer geht mit dem VfL Günzburg in die Abstiegsrunde?

Viele Tore und am Ende einen Sieg bejubeln wollen die Drittliga-Handballer des VfL Günzburg beim TSV Neuhausen. Punkte gegen direkte Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt sind doppelt wichtig, denn sie werden in die Abstiegsrunde mitgenommen. Falls die Günzburger letztlich mit Neuhausen in einer Gruppe landen, wären zwei Saisonpleiten bereits ein riesiges Handicap.

Foto: Ernst Mayer