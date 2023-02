Wird der Handball-Bayernligist VfL Günzburg seine Serie fortsetzen?

In den Play-offs zur Dritten Liga sind die Günzburger Handballer bislang ungeschlagen. Das Auswärtsspiel in der Landeshauptstadt wird wohl kein Selbstläufer.

Der Gegner steht sportlich mit dem Rücken zur Wand und allein das macht die Aufgabe am Samstag, 25. Februar, so schwer für den Handball-Bayernligisten VfL Günzburg. Der tritt ab 19 Uhr bei der HT München an, der Spielgemeinschaft aus den beiden Münchner Traditionsvereinen SV DJK Taufkirchen und TSV Unterhaching. Die Handball-Bewegung im Hachinger Tal wurde durch diesen Zusammenschluss gestärkt: Damen- und Herrenmannschaft stehen in den Play-offs zur 3. Liga, und auch die Jugendarbeit steht prachtvoll da.

Günzburg hat schon zwei Niederlagen kassiert

In der vergangenen Saison konnten die Schützlinge von Johannes Borschel gerade noch den Kopf aus der Abstiegsschlinge ziehen. Das erwies sich als Initialzündung für neue Handballbegeisterung. Mit konsequentem Tempohandball fegten die Münchner durch die Bayernliga-Vorrunde und wurden mit 26:2 Punkten einsamer Erster, gefolgt vom VfL Günzburg mit 18:10 Punkten. Im Hinspiel unterlagen die Schützlinge von Stephan Hofmeister nach langer Führung auswärts 28:30. In der Rebayhalle dominierten die oberbayerischen Tempobolzer die Begegnung und obsiegten deutlich 40:34.

Die Play-offs freilich begannen für die HT-Handballer durchwachsen. Zu Hause rannten die Oberbayern ihren Gegnern auf und davon. Einer der Aufstiegsfavoriten, die SG Regensburg, wurde mit 40:27 deklassiert, und der SG Rimpar ging es beim 31:20 nicht viel besser. Auswärts hingegen lief es noch nicht so. Das Derby gegen den TSV Allach endete 33:33 und bei der wiedererstarkten TG Landshut unterlagen die vormaligen Himmelsstürmer überraschend 33:36. Ergibt 5:3 Punkte – die HT muss gegen den VfL also gewinnen, will sie am Ende ganz oben stehen.

Prunkstück Abwehr

In der Vorrunde erzielte Kreisläufer Nicolas Gräsl mit 59 Torerfolgen die meisten Treffer, dicht gefolgt von den schnellen Außen Quentin Rodriguez, Fynn-Bjarne Junior und Philipp Steuck. Das sagt viel über die Spielanlage aus: Das Spielfeld wird in seiner ganzen Breite genützt, es reicht für keinen Kontrahenten aus, sich auf ein oder zwei Rückraumspieler zu konzentrieren. Prunkstück ist die Abwehr. Während die meisten Bayernligisten sehr defensiv agieren, greifen die Unterhachinger und Taufkirchner ihre Gegner sehr offensiv an. Die VfL-Angreifer werden unter Druck stehen.

Devin Ugur vor erneuter OP?

Die Günzburger sind mit ihrer Handballwelt zufrieden: 8:0 Punkte, mehr geht nicht. Dank engagierter Physios und Mannschaftsarzt Alexander Henze im Hintergrund konnte die endlose Verletztenliste abgearbeitet werden. Nur bei Pechvogel Devin Ugur will das Knie nicht wirklich heilen, eventuell muss er sich einem weiteren kleinen Eingriff unterziehen.

Rückraum-Hüne Pascal Buck steht demnächst vor einem Comeback. Dank unendlichen Trainingsfleißes nimmt er wieder am Mannschaftstraining teil. „In zwei, drei Wochen können wir mit einem Comeback rechnen“, so Cheftrainer Hofmeister.

Zwei Busse fahren ins Hachinger Tal

Der gute Lauf erweckte alte Handball-Euphorie in der Stadt Günzburg. Gleich zwei Busse werden zum Auswärtsspiel fahren. Die erste Mannschaft freut sich auf ein packendes Spiel nach allen Regeln der Handballkunst. Insgesamt sieht man sich auf Günzburger Seite dennoch in der Außenseiterrolle: Auswärtssiege sind selten. (AZ)