Wo es passt und wo es klemmt beim Handball-Drittligisten VfL Günzburg

Warum Handball-Drittligist VfL Günzburg gegen den HC Oppenweiler/Backnang verliert, auf welche Pluspunkte die Weinroten setzen können – und wo ihre Probleme liegen.

Nach einem temperamentvoll geführten Handballspiel hat Drittligist VfL Günzburg einmal mehr den Kürzeren gezogen. Das Team des zum Saisonende scheidenden Trainers Gábor Czakó unterlag dem HC Oppenweiler/Backnang 31:36 (17:19). Nimmt man die weinrote Vereinsbrille ab, so war diese Heimniederlage keine wirkliche Überraschung.

Dennoch schrieb auch diese Partie ihre eigenen Geschichten. Manche davon sind rundherum erfreulich, andere kommen auf den inzwischen unübersehbaren Berg an kleinen und großen Dingen, die zügig zu erledigen sind, wenn es was werden soll mit dem Klassenerhalt.

Starke Talentschmiede

Ganz stark präsentierte sich an diesem 22. Januar Torwart-Talent Sascha Langhans. Mitte der ersten Halbzeit kam er für Patrick Rösch und zeigte vor heimischen Publikum eine bärenstarke Partie. In der lange engen Begegnung hielt er sein Team im Spiel, strahlte trotz seiner Jugend viel Ruhe aus, nervte den Gegner mit seiner Reichweite und hatte auch bei den gegnerischen Wurfbildern offensichtlich seine Hausaufgaben gemacht. Günzburgs Torwarttrainer Andreas Theimer hat hier in Rekordtempo ein verheißungsvolles Talent zu einem drittliga-tauglichen Rückhalt geformt. Zu Recht erhielt Langhans nach dem Schlusspfiff den Ehrentitel „Spieler des Spiels“.

Versprechen für die Zukunft: Sascha Langhans zeigte im Tor des VfL Günzburg eine tadellose Leistung. Foto: Ernst Mayer

Prima aus Günzburger Sicht war auch, dass die Entscheidung, wer denn bester Mann des Tages gewesen war, verzwickt wurde. Denn auch der siebenmalige Torschütze David Pfetsch zeigte eine grandiose Leistung und erspielte sich höchstes Lob. Die Talentschmiede der Weinroten läuft also – ein gutes Zeichen.

200 Fans in der Rebayhalle

Außerdem erlebten die 200 Fans in der Rebayhalle zwei erfolgreiche Comebacks. Nach monatelanger, harter Reha durfte Matevz Kunst endlich wieder auf die Platte. „Natürlich ist er noch nicht bei 100 Prozent“, berichtete Czakó. Für vier wichtige Tore reichte es aber. Der erste gelungene Spieleinsatz signalisiert einem Rückkehrer stets Sicherheit und das Gefühl, dass sich die einsame Schinderei im Aufbautraining gelohnt hat. Ähnlich gut lief es bei Andre Alvez, der bei seinen fünf Treffern seine einzigartige Wurfkunst bewies. Ein gutes Signal für die Mannschaft.

Große Sorgen machen hingegen die VfL-Kreisläufer. Nicht genug, dass mit Yannick Meye einer von ihnen wegen eines Sportunfalls länger ausfällt. Genau in dieser Personalnot musste nun auch Daniel Jäger aufs Knie fallen. Den größten Teil der Begegnung erlebte der Kreisläufer anschließend von der Bank aus. Was nicht nur in der Offensive schwer wog, denn die beiden sind zudem die bevorzugten Hinten-Mitte-Spieler der 5:1-Deckung. Das Trainertrio hatte also zu den üblichen Problemen auch Improvisationskunst zu bieten.

Gedenken an Wilfried Läbe

Nach einer Schweigeminute für den am 26. Dezember 2021 verstorbenen, früheren Günzburger Handball-Manager und langjährigen Sportjournalisten Wilfried Läbe ging’s temporeich los. Und die Günzburger verschenkten gegen den Favoriten nichts. David Pfetsch gelang beim 4:4 erstmals der Ausgleich (7.), Daniel Jäger schaffte mit seinem Tor zum 6:5 gar die erste Führung (9.).

Oppenweiler deckte defensiver und musste deswegen nicht ganz so weite Wege gehen. Energiesparend für die Gäste wirkten sich ihre Treffer aus der Distanz aus, während der VfL stets hart um seine Torchancen ringen musste. Das sollte in den letzten zehn Minuten der Partie zu Energieproblemen aufseiten der Hausherren führen.

Die Kraft ist irgendwann verbraucht

Das Umschalten bei Angriffsfehlern war beidseitig beeindruckend. Das Günzburger Tempospiel muss sich in der 3. Liga nicht verstecken. Nur zwischendurch, wenn taktische Ruhe gefragt ist, passieren Fehler, die nicht passieren sollten. So machte der Gast zu Beginn der Schluss-Viertelstunde aus einem 27:26 in eigener Unterzahl ein 29:26. Das tat den Günzburgern weh. Es war nicht das Ende vom Lied, kostete aber einmal mehr Kraft, die irgendwann verbraucht war. Ein paar kleine VfL-Fehler warfen die Gegenstoßmaschine der Württemberger noch einmal an und in der 57. Minute stand es trotz einer lange Zeit ebenbürtigen Vorstellung uneinholbar 29:35. Alle Körner der bayerischen Schwaben waren verbraucht, alle Improvisationskunst am Ende.

Wo geht's weiter für den VfL Günzburg

Die nächste Aufgabe führt die Weinroten am 30. Januar 2022 nach Neuhausen. Dort wartet der Tabellenneunte auf den Ranglistenzehnten. Für beide Teams eine enorm wichtige Auseinandersetzung. Immerhin werden die im direkten Vergleich erzielten – oder eben verlorenen – Punkte mit in die Entscheidung um den Klassenerhalt genommen. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Rösch, Langhans, Bieber; Pfetsch (7), Kunst (4/1), M. Jahn, S. Jahn (3), Hermann (2), Meye, Jensen, A. Jahn, Sanchez (5), Jäger (1), Alves (5), Riemschneider (4)