Zum Abschied gibt’s den Auswärtssieg für die Handballerinnen des VfL Günzburg

Die Handballerinnen des VfL Günzburg zeigen im Bayernliga-Saisonfinale noch einmal eine Willensleistung – trotz ungewisser sportlicher Zukunft.

Die Handballerinnen des VfL Günzburg haben sich mit einem Auswärtssieg aus der Saison und aus der Bayernliga verabschiedet. Eine Woche nach dem knappen Heimerfolg gegen die HSG Pleichach gewannen sie nun beim gleichen Kontrahenten in Unterfranken 23:19. In der Abschluss-Tabelle der Abstiegsrunde belegen die Weinroten Platz drei.

Auf sportlichem Weg hatten die Günzburgerinnen den Klassenerhalt bereits vor der Fahrt nach Bergtheim in der Tasche. Entsprechend traten sie erstmals völlig ohne Druck an, hatten sich aber dennoch fest vorgenommen, die Saison mit einem weiteren Sieg zu beenden.

Die letzte Konsequenz fehlt

Zu Beginn wirkten freilich die Gastgeberinnen entschlossener. Den Günzburgerinnen merkte man die hohe Belastung und die lange Saison deutlicher an. Sowohl in der Defensive als auch im Angriff fehlte die letzte Konsequenz. Nach zehn Minuten führten die Unterfränkinnen folgerichtig 5:2. Dann konnte sich das Günzburger Team, das verletzungsbedingt auf Martina Jahn und Antonia Leis verzichten musste, zumindest in der Abwehr etwas stabilisieren, während vorne weiterhin zu zaghaft agiert wurde. Lediglich Alena Harder konntehier Akzente setzten. Zur Halbzeit stand ein bis dahin leistungsgerechtes 10:9 auf der Anzeigentafel der Bergtheimer Sporthalle.

Im zweiten Spielabschnitt bewies das Gästeteam um Rückraumwerferin Tanja Stoll wie schon so oft in den vergangenen Partien Charakter. Nach 34 Minuten besorgte Nina Porkert die erste Führung für Günzburg, wenig später konnte Sina Schütte mit einem verwandelten Siebenmeter sogar auf 16:13 erhöhen.

Alena Harder trifft neun Mal

So einfach wollten sich die Mädels der HSG Pleichach zum Abschied aus Bayerns höchster Spielklasse jedoch nicht geschlagen geben. Eine Viertelstunde vor Ende hatten sie die Sache wieder gedreht, gingen ihrerseits 17:16 in Führung gehen. Doch die bessere Schlussphase hatten wiederum die VfL-Handballerinnen. Alena Harder sorgte mit ihrem neunten Treffer für die Vorentscheidung zum 22:19 (57.). Den letzten Treffer dieser Bayernliga-Ära der Günzburgerinnen markierte Sina Schütte zum Endstand (58.).

Entsprechend ausgelassen war die Stimmung während der Heimreise im Günzburger Party-Bus. für einige Spielerinnen sowie wie für die beiden Trainer Peter und Jürgen Kees war es – mindestens vorerst – das letzte Wettkampfspiel im gutklassigen Frauenhandball. Wie es mit dem Team weiter geht, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Schlund, Beck, Lindnau; Groll (1), Harder (9), Abmayr, Bosch (3), Stoll (1/1), Stern, Schütte (3/2), Sperandio (1), Pfetsch (1), Porkert (4)