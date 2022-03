Zum Abschluss erlebt der VfL Günzburg ein Debakel

Die Drittliga-Handballer des VfL Günzburg gehen nach einer blutleeren Vorstellung in Kornwestheim unter. Für sie geht es nun in der Abstiegsrunde weiter.

Von wegen volle Pulle: Nach einer ziemlich blutleeren Leistung hat sich Handball-Drittligist VfL Günzburg zum Abschluss der Gruppenphase beim SV Salamander Kornwestheim eine 24:38 (12:18)-Klatsche eingefangen. Die Gastgeber sicherten sich mit ihrem Erfolg den sechsten Platz in der Gruppe G und sind damit der Abstiegsrunde auf den letzten Drücker entgangen. Ums Drinbleiben hart kämpfen müssen in den kommenden Wochen dagegen die Weinroten, die nach der Spielrunde auf Platz zehn stehen.

Unheilvolle Gemengelagen

Bei schönstem Wetter zogen sich schon vor dem Spiel unheilvolle sportliche Gemengelagen über der Sporthalle Ost zusammen. Zum einen mussten die Gastgeber unbedingt gewinnen, um den Klassenerhalt zu sichern und zum anderen sind die Lurchis für ihr besonders durchdachtes Angriffsspiel gefürchtet. Es war ihr Spiel des Jahres – keine einfache Ausgangsposition für den VfL Günzburg, zumal auch Spielmacher Manuel Riemschneider kurzfristig wegen eines positiven Corona-Tests ausfiel.

Schon nach dem 2:0 nahm Gäste-Trainer Stephan Hofmeister eine lautstarke Auszeit, um seine Mannschaft wachzurütteln. Zu unpassend zur Spielklasse erschien ihm das Angriffsspiel.

Die Abwehr tut sich schwer

In der Abwehr war es erwartet schwierig. Die SV-Spieler um die am Ende jeweils achtmaligen Torschützen Christopher Tinti und Felix Kazmeier hatten immer genau den richtigen Abstand zu ihren Gegnern, um den Ball gerade noch zum noch freieren Spieler abzuspielen oder am Ende selbst erfolgreich durchzubrechen. VfL-Torwart Patrick Rösch, zuletzt ein großer Rückhalt seines Teams, war diesmal das Opfer und bekam kaum eine Hand an den Ball. Bis zum 11:8 hielten die bayerischen Schwaben halbwegs mit, dann brachen die schwachen Dämme. Ruckzuck stand es 15:8. Rechtsaußen Peter Jungwirth trat in dieser Phase als der erwartet sichere Torschütze auf.

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein 27:26 (13:12)

TV Willstätt – VfL Günzburg 21:27 (6:11)

TV Plochingen – VfL Günzburg 27:31 (10:16)

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim 28:35 (16:23)

VfL Günzburg – VfL Pfullingen 30:36 (15:17)

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg 32:27 (14:15)

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II 23:40 (8:19)

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang 31:36 (17:19)

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg 28:25 (16:9)

TSG Söflingen – VfL Günzburg 28:25 (12:11)

VfL Günzburg – HSG Konstanz 26:43 (12:21)

TSV Blaustein – VfL Günzburg 33:30 (14:14)

VfL Günzburg – TV Willstädt 26:27 (15:12)

VfL Günzburg – TV Plochingen 24:22 (12:12)

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg 38:24 (18:12)

Die Umstellung auf eine 6:0-Deckung verengte die Durchbruchsräume, vorübergehend verlief die Begegnung ausgeglichener. Bei einer besseren Angriffsleistung wäre für Günzburg ein schmeichelhafteres Resultat zur Pause drin gewesen. In der zweiten Halbzeit dominierten die Nord-Württemberger freilich noch deutlicher.

Lesen Sie dazu auch

Yannick Meye ist wieder da

Beim VfL Günzburg konnte überraschender Weise Yannick Meye nach langer Verletzungspause auflaufen und auch Luca Kaulitz spielte längere Zeit auf Linksaußen. Personell scheint sich die Lage beim VfL also weiter zu entspannen – sofern Covid-19 nicht irgendwann einen ganz dicken Strich durch die Rechnung macht. Jeden Tag kann das passieren.

Aus Sicht von Coach Hofmeister war diese Vorrunde „eine harte Lehrzeit“ für sein Team. Wie, wann und gegen wen es in der Relegation weitergeht, stand am 14. März 2022 erst in groben Zügen fest. Die VfL-Handballer haben auf jeden Fall eine spielfreie Woche vor sich, in der es um andere Trainingsbelastungen gehen wird und darum, sich auf neue, unbekannte Herausforderungen einzustellen. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch, Langhans; Kaulitz (1), Pfetsch (2), Kunst (6/1), M. Jahn, S. Jahn (4), Hermann, Meye, Ruckdäschel, Jensen (4), A. Jahn, Alá Sánchez (1), Jäger (4), Alves (2)