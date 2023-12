Handwerk im Landkreis (4)

vor 33 Min.

Sara Frick schafft mehr Lebensqualität für Menschen mit kranken Füßen

Das traditionelle Schuhhaus mit Orthopädie-Schuhmacher-Werkstatt wird von Meisterin Sara Frick geführt. Maßschuhe werden in vielen Arbeitsschritten von Hand gefertigt.

Plus Seit Generationen stellt Familie Frick Maßschuhe her. Sara Frick zeigt in unserer Handwerks-Serie, wie viel Arbeit in alltäglichen Dingen steckt. Folge 4.

Von Nadine Ballweg

In unserer Mini-Serie stellen wir verschiedene Handwerksberufe vor. In einer Audio-Slideshow kommen die Protagonisten selbst zu Wort und erzählen, was das Handwerk für sie und die Gesellschaft bedeutet.

In der Günzburger Hofgasse lebt das Erbe der Familie Frick fort. Seit 1870 sind die Schuhmacher mit ihrer Werkstatt ein Anlaufpunkt für Kundinnen und Kunden, die mehr als nur modisches Schuhwerk suchen. 1980 übernahm Norbert Josef Frick das Geschäft und brachte gleichzeitig die Orthopädieschuhtechnik in Haus mit ein. Seine Tochter Sara wird in seine Fußstapfen treten, wie er bis heute jene seines Vaters, Groß- und Urgroßvaters füllt. "Er hat sich das immer gewünscht", erzählt Sara Frick. Mit dem Beruf möchte sie anderen helfen. "Gutes Gehen trägt viel zur Lebensqualität bei", begründet Frick ihre Leidenschaft für ihr Handwerk.

