Zurück zum Handwerk: Die Hurlers backen (wieder) traditionell

Von Nadine Ballweg - vor 18 Min.

Jörg Hurler hat Fertigmischungen aus seiner Backstube verbannt. Ein Blick in die Backstube verrät, wie der Familienbetrieb das Handwerk wiederbelebte.

In unserer Mini-Serie stellen wir verschiedene Handwerksberufe vor. In einer Audio-Slideshow kommen die Protagonisten selbst zu Wort und erzählen, was das Handwerk für sie und die Gesellschaft bedeutet.

Um 1.30 Uhr geht am Morgen in der Backstube der Bäckerei Hurler das Licht an. Jeden Tag werden zuerst die Teige aufgearbeitet, erklärt Bäckermeisterin Anna Hurler. Heute ist sie selbst seit drei Uhr dabei, stellte mit der ersten Schicht des Tages bereits neue Teige her und bereitete weitere vor. Jeder wisse, welcher Schritt welchem folgen muss, damit am Ende alles pünktlich fertig ist und in einem Fluss über die vielzähligen Arbeitsflächen geht. Der Trubel in der Backstube geht auch noch nach ihrer ersten Pause weiter, doch er hat System, jeder Handgriff, egal ob Kneten, Wiegen oder Käse-Streuen sitzt. So ginge es hier immer zu. Für die 23-Jährige war schnell klar: Das ist meine Zukunft.

