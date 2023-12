Handwerk im Landkreis

71 Jahre arbeitete Eugen Christoph mit Hand und Herz

In seinen 71 Jahren als Friseur hat Eugen Christoph einige Veränderungen erlebt. Sein Handwerk hat er aber immer geliebt.

Plus Eugen Christoph hat nach 71 Jahren als Friseur einiges zu erzählen. In seinem Museum in Leipheim führt er durch die Vergangenheit seines Handwerks. Folge 3.

Von Nadine Ballweg

In unserer Mini-Serie stellen wir verschiedene Handwerksberufe vor. In einer Audio-Slideshow kommen die Protagonisten selbst zu Wort und erzählen, was das Handwerk für sie und die Gesellschaft bedeutet.

Vor wenigen Tagen hat Eugen Christoph ein letztes Mal die Tür zu seinem Salon geschlossen. Sieben Jahrzehnte lang hat der Friseurmeister für sein Handwerk gelebt. Ganz egal, ob wuchtige Elvis-Tollen, akribische Modehaarschnitte oder die klassische Dauerwelle – der leidenschaftliche Friseur erlebte jegliche Trends und kannte die benötigten Techniken. Der Mann, der einmal sagte, er würde arbeiten, bis er hundert ist, begibt sich zum Jahresende nach 71 Jahren im Beruf in den Ruhestand. Bei einem letzten Besuch unserer Redaktion im Friseursalon blickt er auf sich ständig verändernde Zeiten zurück.

