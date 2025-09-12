Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Hannelore Grund: Die unermüdliche Turmwächterin aus Günzburg ist verstorben

Günzburg

Der Günzburger Stadturm war ihre große Leidenschaft

Hannelore Grund war von Anfang an bei den Altstadtfreunden aktiv. Das Wahrzeichen der Stadt kannte sie wie keine andere. Jetzt ist die Turmwächterin gestorben.
Von Claudia Jahn
    • |
    • |
    • |
    Hannelore Grund
    Hannelore Grund Foto: Sandra Sittenberger

    Die Nachricht des Todes von Hannelore Grund verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Günzburg. Ihr Alter von 82 Jahren hat sie sich nie anmerken lassen. Unermüdlich war sie für ihr großes Hobby, den Günzburger Stadtturm, im Einsatz. Noch in der Woche vor ihrem überraschenden Tod war sie, wie fast jeden Dienstag, im Turm, um den Besuchern das Weißwurstfrühstück zu kredenzen. Sie fand über die Jahre hinweg bei ihren „Turmdiensten“ vielfältigen Einsatz, entweder vorn direkt am Gast, meist jedoch im Hintergrund in der Küche oder bei der Organisation.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden