Der Günzburger Stadturm war ihre große Leidenschaft

Die Nachricht des Todes von Hannelore Grund verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Günzburg. Ihr Alter von 82 Jahren hat sie sich nie anmerken lassen. Unermüdlich war sie für ihr großes Hobby, den Günzburger Stadtturm, im Einsatz. Noch in der Woche vor ihrem überraschenden Tod war sie, wie fast jeden Dienstag, im Turm, um den Besuchern das Weißwurstfrühstück zu kredenzen. Sie fand über die Jahre hinweg bei ihren „Turmdiensten“ vielfältigen Einsatz, entweder vorn direkt am Gast, meist jedoch im Hintergrund in der Küche oder bei der Organisation.

