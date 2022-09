Happach

06:00 Uhr

In Happach werden Tausende Liter Wasser täglich verschwendet

Tag und Nacht wird in Happach Trinkwasser in den Kanal geleitet, um den Wasserverbrauch der kleinen Bibertaler Ortsteile künstlich zu erhöhen.

Plus In dem Bibertaler Ortsteil Happach fließt seit Wochen ununterbrochen Wasser - mit Absicht. Was es damit auf sich hat und warum die Wasserleitung überdimensioniert ist.

Von Sandra Kraus

Es gibt Situationen, in denen Sparen, in diesem Fall das Sparen von Trinkwasser, die falsche Wahl ist. So rauschen zurzeit nicht nur in Bühl am Friedhof wie berichtet Tausende Liter Trinkwasser ungenutzt in den Kanal, sondern auch in Happach. Die Lage in Happach ist ähnlich der in Bühl, über die in der Günzburger Zeitung schon berichtet wurde.

