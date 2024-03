„Hart aber fair“: So lief die TV-Sendung mit Günzburgs Landrat Hans Reichhart

In der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ wird am Montagabend heiß diskutiert. Es geht um die schwierige Lage bei der Flüchtlingsunterbringung - und die Bezahlkarte.

Obergrenzen, Drittstaaten, Bezahlkarte: Geht Asylpolitik wirklich nur so? Mit dieser Frage hat sich am Montagabend die Sendung " Hart aber fair" in der ARD befasst. Günzburgs Landrat Hans Reichhart ( CSU) sprach als Gast in der Livesendung mit Moderator Louis Klamroth darüber, wie sich die Situation im Kreis Günzburg darstellt.

Zunächst stand allerdings mit Michelbach eine kleine Gemeinde in Rheinland-Pfalz im Mittelpunkt: 60 Flüchtlinge sollen in dem Dorf mit 90 Einwohnern in ein leer stehendes Hotel einziehen. Die Lage im Ort, den selbst in der Vorbereitung der Sendung besucht hatte, sei exemplarisch für viele Kommunen, so Louis Klamroth. Einwohnerinnen und Einwohner schilderten, welche Sorgen sie sich machen, und dass sie befürchten, dass ihr kleiner Ort auch für die Geflüchteten nicht der richtige Platz sein könnte.

Sachsens Innenminister Armin Schuster ( CDU) bestätigte, dass es diese Probleme überall im Land gebe. "Wir sind jenseits aller Limits". Schuster plädierte im Laufe der Livesendung mehrfach für eine Begrenzung der Zahl der Flüchtlinge, die im Land untergebracht werden müssen.

So schildert der Landrat im TV die Lage im Landkreis Günzburg

Landrat Hans Reichhart beschrieb die Situation im Kreis Günzburg. "Die Lage ist sehr, sehr angespannt." Der Landkreis habe 1600 Asylbewerber aufgenommen, dazu kommen 1200 Ukrainer. "Wir sind eine Region, die jetzt schon um Wohnraum kämpft", verdeutlichte Reichhart die Problematik. Er wolle nicht, dass Turnhallen als Unterkünfte in Beschlag genommen werden müssten. "Im Landkreis stoßen wir an Belastungsgrenzen und auch auf Widerstand." So lehne der Landkreis teilweise Angebote für Unterkünfte ab, weil Konflikte vermiesen werden sollen.

Reichhart sprach sich in der Diskussion für eine klare Unterscheidung der Ursachen für Flucht aus. "Die Belastung, die wir erleben, kommt doch nicht durch die Menschen, die bei uns arbeiten wollen. Wir werfen alles in einen Topf - die Arbeitsmigration wie die Asylsuche. Wir haben kein Problem, Menschen bei uns unterzubringen, die arbeiten wollen." Wer eine Ausbildung mitbringe und einen Sprachkurs Deutsch absolviert habe, für den finde sich viel einfacher eine Unterbringung

Landrat Hans Reichhhart war am Montagabend zu Gast in der ARD-Talkshow "Hart aber fair". Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Eine Einschätzung, die Özgür Özvatan nicht teilte. "Sie müssen doch auch eine Lösung für die Menschen finden, die geringe Qualifikationen mitbringen, konterte der Soziologe am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität zu Berlin.

Wie Integration aussehen und gelingen kann, zeigte Björn Wiese, Bäckermeister in Eberswalde (Brandenburg), der seit 2016 Geflüchtete in seinen Filialen beschäftigt und ausgebildet hat. Wiese machte aber auch deutlich: Einfach war dieser Weg nicht. Arbeitsintegration ist das eine, gesellschaftliche Integration das andere. "Das ist jetzt unser nächster Schritt."

Bezahlkarte für Geflüchtete ist großes Thema bei "Hart aber fair"

Großes Thema in der Sendung war die Bezahlkarte für Geflüchtete. Die meisten Bundesländer möchten sie flächendeckend einführen. In Bayern gibt es einen Sonderweg mit einem Test in mehreren Landkreisen, die das System zunächst testen, darunter der Landkreis Günzburg. "Welches Problem wollen Sie damit lösen?", wollte Cansel Kiziltepe (SPD), Senatorin unter anderem für Integration und Vielfalt in Berlin, von Armin Schuster wissen. Es gehe darum, dass Geld, dass die Geflüchteten zur Verfügung erhalten, nicht an Schleuser bezahlt werden könne, so der Innenminister.

Menschen kämen nicht wegen Sozialleistungen oder um sich persönlich zu bereichern, das zeige die Studienlage, widersprach Soziologe Özgür Özvatan dieser Einschätzung. Arif Abdullah Haidary, Mitglied im Bayerischen Flüchtlingsrat, warnte vor Stigmatisierung, wenn geflüchtete Menschen gezwungen wären, anders aussehende Karten nutzen. Summen von 30, 40 Euro, die Geflüchtete in ihre Herkunftsländer schicken könnten, seien angesichts der Summen, die Schleuser fordern, minimal.

Was sich der Landkreis Günzburg von der Bezahlkarte für Geflüchtete verspricht, die im März einführt werden soll, kam in der Sendung nicht mehr zur Sprache - in der teilweise hitzigen Diskussion in die sich auch Katharina Dröge, Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen und Gerald Knaus, Migrationsexperte und Gründungsdirektor European Stability Initiative einschalteten, kam der Landrat nur wenig zu Wort. Reichhart war am Montag auch nach Berlin gereist, um an der gemeinsamen Sitzung der Präsidien von CDU und CSU teilzunehmen.