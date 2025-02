Viel Lob für die Mitglieder der Feuerwehr Harthausen

Die Freiwillige Feuerwehr Harthausen zählt 31 aktive Feuerwehrfrauen und -männer. Bei der Dienstversammlung der Wehr kam auch dort das Hochwasser 2024 zur Sprache. Vom 31. Mai bis zum 9. Juni unterstützte die Mannschaft die Wehr in Remshart wie auch die Wehren in Offingen und in Burgau. In seinem Bericht ging Kommandant Tobias Messerschmid vor allem auf die Themen Aus- und Weiterbildung ein. 2024 wurden 18 Übungen abgehalten, zusätzlich fand in Remshart eine Gemeinschaftsübung statt.

Drei aktive Mitglieder konnten erfolgreich ihre Truppführerprüfung abschließen, 2025 sind weitere Ausbildungen zum Maschinisten und Gruppenführer vorgesehen. Kreisbrandmeister Peter Arnold betonte aufgrund der immer anspruchsvoller werdenden Aufgaben einer Feuerwehr die Wichtigkeit solcher Schulungen. Zudem steht in diesem Jahr bei der Harthauser Wehr die regulär alle drei Jahre stattfindende Inspektion an.

Rettenbachs Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast sprach der Harthauser Wehr ihren Dank für die geleisteten Einsätze, insbesondere beim Jahrhunderthochwasser, aus. Besonders lobte sie die gute Kommunikation mit den Kommandanten der Feuerwehren Rettenbach, Harthausen und Remshart und die geleistete Jugendarbeit. Unter anderem konnten beim Tag der offenen Tür vier Jugendliche gewonnen werden, mit denen auch schon Übungen abgehalten wurden. Im Namen des Freistaats Bayern wurde Max Feuerstein das Feuerwehr-Ehrenzeichen und eine Urkunde für 40-jährige aktive Dienstzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr verliehen.

Bei der anschließenden Generalversammlung des 81 Mitglieder zählenden Vereins zeigte sich, dass auch dieser im Ort und in der Gemeinde sehr aktiv ist. Erster Vorsitzender Thomas Eberhard blickte auf die Termine und Veranstaltungen im Jahr 2024 zurück, darunter das Maibaumstellen, den Kameradschaftsabend und die Adventsfeier, wie auch die Teilnahme an der Rettenbacher Dorfweihnacht. Weiter hatte der Verein bei der Sommerserenade des Jugendblasorchesters der Musikschule Gundremmingen, Offingen, Rettenbach vor dem Schloss Harthausen die Bewirtung der Gäste übernommen.