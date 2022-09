Harthausen/Ulm

Wie die kleine Franziska den Blutkrebs besiegt hat

Plus Zwei Jahre lang kämpfte die kleine Franziska aus Harthausen um ihr Leben. Sie bekam viel Unterstützung - der 24-jährige Florian Hofmann spielte eine besondere Rolle.

Von Till Hofmann

"Chill out" steht auf dem kleinen Pulli der Fünfjährigen. Familie Zinner aus Harthausen, einem Ortsteil von Rettenbach, kann tatsächlich wieder entspannt sein, Mutter Sabrina, Vater Wolfgang und Tochter Franziska, die sich seit über einem Jahr in ihrem Kindergarten in der Fische-Gruppe wohlfühlt. "Noch ein Tag", formuliert die Kleine am Donnerstagabend und streckt zur Bekräftigung des Gesagten einen Finger entgegen, "dann ist Wochenende". Zu Hause mache es eben noch mehr Spaß als irgendwo sonst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

