Arzt in Burgau hört auf: Wo die medizinische Versorgung an ihre Grenzen stößt

Bei einigen Bürgerinnen und Bürgern in Burgau macht sich Verzweiflung breit. Der Hausarzt Marius Garncarek verabschiedet sich nach 30 Jahren allgemeinmedizinischer Tätigkeit in der Markgrafenstadt in den Ruhestand, einen Nachfolger hat er nicht gefunden. Für seine Patientinnen und Patienten bedeutet das nun, dass sie sich auf die Suche nach einer Alternative machen müssen. Doch das gestaltet sich äußerst schwierig, wie ein Burgauer unserer Redaktion erzählt. Auch die Stadt ist informiert und betrachtet die aktuelle Entwicklung mit Sorge. So äußern sich die Beteiligten.

