Kreis Günzburg ist Spitzenreiter bei Heckenbränden: Wenn Unkrautvernichtung zur Gefahr wird

Erst am vorigen Sonntag passierte es wieder: Ein Mann wollte in Kötz das Unkraut in seiner Hofeinfahrt abflammen. Mit einem Bunsenbrenner fackelte er das unerwünschte Grünzeug zwischen den Pflasterfugen ab. Das ist auch erlaubt und eine gängige Methode der Unkrautvernichtung. Jedoch hatte es an diesem Morgen seit Tagen nicht geregnet. Die Böden waren trocken, die Luft warm. Als der Mann mit der Flamme zu nah an die angrenzende Hecke kam, fing sie sofort Feuer, berichtet die Polizei. Der Versuch, den Brand selbst zu löschen, blieb erfolglos. Die Feuerwehr rückte an. Der Sachschaden: 300 Euro.

Pauline Held Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis