Bibertal liegt leicht über dem Landkreis-Durchschnitt

Plus In vielen Kategorien der Heimat-Check-Umfrage schneiden Bibertal und seine Ortsteile überdurchschnittlich ab. Beim Thema Senioren und Kinder scheiden sich die Geister.

Von Sandra Kraus

Was läuft gut, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Womit sind die Bürgerinnen und Bürger in Bibertal zufrieden? Was fehlt ihnen speziell an ihrem Ort? Unser Heimat-Check für Bibertal gibt interessante Antworten, wo Bibertal aus Bürgersicht steht. Wobei das mit dem Ort gar nicht so einfach ist, denn Bibertal besteht erst seit 1978, namensgebend ist der Fluss Biber, an dem die meisten Gemeindeteile liegen. Bibertal, das ist Bühl und Kissendorf, Echlishausen und Ettlishofen, Silheim und Schneckenhofen, Hetschwang und Happach, Opferstetten und Emmenthal. Insgesamt 61 Personen beteiligten sich an unserer Aktion, das entspricht etwa 1,26 Prozent der rund 4800 Einwohner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

