Heimat-Check

06:00 Uhr

Burgauerinnen und Burgauer wünschen sich mehr Grün und mehr Wohnraum

Das Schloss mit Innenhof am höchsten Punkt der Innenstadt von Burgau. Das kulturelle Angebot der Stadt wurde im Heimat-Check gut bewertet.

Plus Zu wenig Ärzte, Grünflächen und Parkplätze: Das kritisieren die Teilnehmenden beim Burgauer Heimat-Check. In manchen Kategorien hat die Stadt dennoch gut abgeschnitten.

Von Sophia Huber

Was läuft gut, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Wie wohl fühlen sich die Burgauerinnen und Burgauer in ihrer Stadt? Unser Heimat-Check für Burgau zeigt: In einigen Punkten gibt es wohl Verbesserungsbedarf. Burgau liegt mit 5,9 Punkten über dem Durchschnitt der Landkreis-Ergebnisse und somit auf Platz sieben der insgesamt 34 Orte. Knapp vor Burgau liegen mit jeweils 6,0 Punkten noch die Stadt Leipheim und die Gemeinde Ursberg. Der gesamte Landkreis Günzburg wurde im Schnitt mit 5,4 Punkten beim Heimat-Check bewertet.

