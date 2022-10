Heimat-Check

Die Ichenhauser wünschen sich sehnlich eine Umgehung

Plus Keine andere Gemeinde im Landkreis Günzburg schneidet beim Thema Verkehr so schlecht ab wie Ichenhausen. Trotzdem wird die Lebensqualität insgesamt gut bewertet.

Von Heike Schreiber

Was läuft gut, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Wie wohl fühlen sich die Ichenhauser Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt? Unser Heimat-Check für Ichenhausen gibt interessante Aufschlüsse. Hier beteiligten sich insgesamt 157 Personen an unserer Aktion, das entspricht etwa 1,7 Prozent der gut 9000 Einwohner. Mit 5,7 von 10 möglichen Punkten liegt Ichenhausen in der Gesamtbewertung aller Kommunen im Landkreis auf dem zehnten Rang. Wenig überraschend ist, dass die Stadt im Bereich Verkehr ganz schlecht abschneidet und vehement eine Umfahrung für die B16 gefordert wird. Zu den abgefragten Themenbereichen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen über die "Notenvergabe" hinaus ihre Bewertungen schriftlich formulieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

