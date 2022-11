Heimat-Check

vor 17 Min.

Heimat-Check: Verkehrssituation wird in Rettenbach sehr gut bewertet

Plus Rettenbach punktet beim Heimat-Check auch mit Sauberkeit und dem Vereinsleben. Kritik kommt vorwiegend aus einem Ortsteil, wo man "fast wie auf dem Mond" lebt.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Zum letzten Mal wollen wir im Landkreis Günzburg im Rahmen des Heimat-Checks wissen: Was läuft gut, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, was schätzen und kritisieren die Menschen an ihrer Stadt oder Gemeinde? Dieses Mal wird vorgestellt, was die Bürgerinnen und Bürger aus Rettenbach zu ihrem Heimatort zu sagen haben. Und damit sind wir beim vorerst letzten Teil unserer Heimat-Check-Serie angelangt. Aus Rettenbach und den Ortsteilen Remshart und Harthausen haben sich 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der großen Umfrage der Augsburger Allgemeine beteiligt, das sind rund 2,2 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner. Somit hat es gerade noch für einen Artikel gereicht - die Grenze für eine Berücksichtigung der Kommune in einem eigenen Text lag bei mindestens 35 Teilnehmenden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen