Heimat-Check

18:30 Uhr

Wo es in der Gemeinde Kammeltal noch Verbesserungspotenzial gibt

Einkaufsmöglichkeiten gibt es in der Gemeinde Kammeltal auch dank zweier Dorfläden, wie hier in Ettenbeuren.

Plus Sauberkeit und Vereinsleben werden von vielen Bürgerinnen und Bürgern beim Heimat-Check in Kammeltal überdurchschnittlich positiv eingeschätzt. Kritik gibt es nicht nur für den ÖPNV.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

Was läuft gut, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Was sagen die Bürgerinnen und Bürger in Kammeltal dazu? Fühlen sie sich in ihrem Heimatort wohl oder gäbe es da noch etwas zu tun? Unser Heimat-Check gibt interessante Aufschlüsse. Die Kommune mit ihren sieben Ortsteilen – Ettenbeuren, Behlingen, Goldbach, Hammerstetten, Kleinbeuren, Oberrohr und Ried – und ihrer Lage im landschaftlich reizvollen Tal der Kammel, kann bei Teilnehmenden vor allem in Sachen Sauberkeit und Vereinsleben überzeugen. Insgesamt wird der Ort mit 5,0 Punkten bewertet – und befindet sich somit im Landkreisvergleich im unteren Drittel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen