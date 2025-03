Feuerwehr entdeckt Heizungsdefekt durch rauchenden Kamin

Am Mittwoch ist aus dem Kamin eines Gebäudes am Markplatz in Günzburg gegen 12.50 Uhr starker Rauch gekommen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte nach Angaben der Polizei einen Defekt an der Heizungsanlage im Gebäude feststellen. Zudem sei der hierdurch entstandene Rauch auch in das Gebäudeinnere eingedrungen. Die Feuerwehr stellte die Heizungsanlage ab und lüftete das Gebäude, berichtet die Polizei weiter. Eine Fachfirma kümmert sich nun um die Reparatur der Heizungsanlage, verletzt wurde durch den Vorfall niemand. (AZ)

