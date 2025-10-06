Das erwartet Besucherinnen und Besucher auf dem Herbstmarkt in Günzburg

Geöffnete Ladengeschäfte und vielfältige Verkaufsbuden säumen beim Günzburger Herbstmarkt am kommenden Sonntag, 12. Oktober, die Straßen und Plätze in der historischen Altstadt in Günzburg. Zahlreiche Standbetreiber bieten zwischen 10 und 18 Uhr ihre Waren an. Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr.

Ein reichhaltiges Warenangebot erwartet die Besucher an den Marktständen: Uhren, Schmuck, Accessoires, Taschen, Lederwaren und Spielwaren ebenso wie Haushaltswaren, Staubsaugerzubehör, Pflanzen, Gewürze oder Lebensmittel. Hier kann jeder fündig werden, der nützliche Helfer für Haus und Garten sucht. Der traditionelle Jahrmarkt wird wieder durch das Angebot eines Flohmarkts auf dem Schlossplatz, in der Hofgasse und im Dossenbergerhof ergänzt. Beim Durchstöbern des vielfältigen Raritätenangebots kommen nicht nur Flohmarkt-Liebhaber auf ihre Kosten. Auch Schnäppchenjäger und Sammelfreunde sind eingeladen, gebrauchten Dingen ein zweites Leben zu schenken. Dazu gibt es ein vielfältiges Imbiss- und Süßwarenangebot rund um den Bgm.-Landmann-Platz.

Wie schon bei den vergangenen Jahrmärkten ist während der Veranstaltungsdauer von 10 bis 18 Uhr die Zu- und Ausfahrt in die gesamte Günzburger Altstadt auch über die Seitenstraßen nicht möglich. Lediglich für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst ergeben sich bei Bedarf schnellstmögliche Zufahrtsmöglichkeiten. Die Stadtverwaltung bittet die Anwohner um Verständnis. (AZ)