Heuballen-Unfall auf B16: Landwirt verliert Ladung und beschädigt Holzzaun

Günzburg

Verlorene Heuballen beschädigen Holzzaun in Günzburg

Obwohl die Ballen ordnungsgemäß gesichert waren, verlor ein Landwirt einen Teil seiner Ladung. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro.
    Ein Heuballen hat einen Zaun in Günzburg beschädigt verursacht. Foto: Matthias Bein, dpa (Symbolbild)

    Am Montagabend war ein Landwirt mit seinem Traktor auf der B16 in südlicher Richtung unterwegs. Den Anhänger hatte er laut Polizeibericht ordnungsgemäß mit Heuballen beladen. Am Kreisverkehr zum Auweg musste der Fahrer bremsen, worauf sich aufgrund eines Defektes eine Sicherung am Anhänger löste und zwei Heuballen herabfielen. Diese beschädigten dabei einen Holzzaun am Straßenrand, berichtet die Polizei weiter. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. (AZ)

