Verlorene Heuballen beschädigen Holzzaun in Günzburg

Am Montagabend war ein Landwirt mit seinem Traktor auf der B16 in südlicher Richtung unterwegs. Den Anhänger hatte er laut Polizeibericht ordnungsgemäß mit Heuballen beladen. Am Kreisverkehr zum Auweg musste der Fahrer bremsen, worauf sich aufgrund eines Defektes eine Sicherung am Anhänger löste und zwei Heuballen herabfielen. Diese beschädigten dabei einen Holzzaun am Straßenrand, berichtet die Polizei weiter. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. (AZ)

