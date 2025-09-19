Icon Menü
Hochschulcampus und Rechenzentrum: Dass das Leipheimer Areal Pro KI-Standort werden will, ist unerlässlich

Kommentar

KI-Standort Leipheim: Um attraktiv zu bleiben, unerlässlich

Der Zweckverband hatte mit der Entwicklung des Gewerbegebiets Areal Pro den richtigen Riecher. Die Weichenstellung hin zur Künstlichen Intelligenz ist vielversprechend.
Philipp Nazareth
Von Philipp Nazareth
    • |
    • |
    • |
    Man mag sich gar nicht vorstellen, wo die beteiligten Kommunen, also Leipheim, Günzburg und Bubesheim, heute ohne die Einnahmen aus dem Gewerbegebiet Areal Pro dastünden. Das zumindest findet unser Autor.
    Man mag sich gar nicht vorstellen, wo die beteiligten Kommunen, also Leipheim, Günzburg und Bubesheim, heute ohne die Einnahmen aus dem Gewerbegebiet Areal Pro dastünden. Das zumindest findet unser Autor. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Wenn man mit Bürgerinnen und Bürgern in Leipheim spricht, hört man bisweilen, die Stadt habe sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten so stark verändert, dass sie gar nicht mehr wiederzuerkennen sei. Das ist in den meisten Fällen durchaus positiv gemeint und einen wesentlichen Anteil daran trägt die Entwicklung des früheren Fliegerhorsts, den die Bundeswehr 2008 aufgab. Dass das Gewerbegebiet nun auch überregionaler Standort für Künstliche Intelligenz (KI) werden soll, wie es Zweckverbands-Geschäftsführerin Andrea Hofmann im Interview mit unserer Redaktion ankündigt, ist nicht nur eine richtige Entwicklung. Sie ist auch notwendig.

