KI-Standort Leipheim: Um attraktiv zu bleiben, unerlässlich

Wenn man mit Bürgerinnen und Bürgern in Leipheim spricht, hört man bisweilen, die Stadt habe sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten so stark verändert, dass sie gar nicht mehr wiederzuerkennen sei. Das ist in den meisten Fällen durchaus positiv gemeint und einen wesentlichen Anteil daran trägt die Entwicklung des früheren Fliegerhorsts, den die Bundeswehr 2008 aufgab. Dass das Gewerbegebiet nun auch überregionaler Standort für Künstliche Intelligenz (KI) werden soll, wie es Zweckverbands-Geschäftsführerin Andrea Hofmann im Interview mit unserer Redaktion ankündigt, ist nicht nur eine richtige Entwicklung. Sie ist auch notwendig.

