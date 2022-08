47-Jähriger ist ohne Führerschein in Hochwang unterwegs

Die Polizei hat am Samstag einen Autofahrer in Hochwang kontrolliert. Nun ist ein Strafverfahren gegen den 47-Jährigen eingeleitet.

Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Günzburg in der Kötzer Straße in Hochwang einen 47-jährigen Autofahrer. Im Laufe der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem stellte sich heraus, dass der 47-Jährige im polizeilichen Fahndungsbestand ausgeschrieben war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)